اردبیل تولید کننده 9 درصد از تولید ناخالص کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حامد عاملی در جلسه کارگروه اقتصادی استان در گرمی اظهار داشت: استان اردبیل در این زمینه رتبه 25 کشور را دارد.

وی با تاکید بر ضرورت بهبود این رتبه کشوری در سالهای آینده اضافه کرد: این استان با دارا بودن قابلیتهای غیر انکار در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و... می تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

مدیرکل کار گروه اقتصادی و تولیدی استان همچنین هدف از برگزاری جلسات این کار گروه در شهرستانها را نگاه فرابخشی و توجه به نیازهای منطقه دانست.

40 واحد صنعتی در گرمی تعطیل است

فرماندار گرمی نیز در این جلسه با بیان اینکه 40 واحد تولیدی صنعتی در شهرستان گرمی تعطیل است، از احداث دو سد بزرگ کلاسر و عمارت به ترتیب با 5.5 و 230 میلیون متر مکعب ظرفیت خبر داد.

عزیز صحرائی همچنین با اشاره به برنامه ریزی کار گروه شهرستان برای ایجاد 100 هکتار باغ در این شهرستان تصریح کرد: از 12هزار هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان 11 هزار هکتار دیم و یک هزار هکتار آبی است.

وی خواستار ارتقا ظرفیتهای تولیدات کشاورزی در این شهرستان شد و افزود: این شهرستان با برخورداری از بیش از 10 رودخانه با حجم سالانه بالغ بر400 میلیون متر مکعب آب به دلیل مهار نشدن، پس از طی مسیر 70 کیلومتر به حوزه رودخانه بالهارود می ریزد و در مرز بیله سوار وارد خاک جمهوری آذربایجان می شود.

فرماندار گرمی در پایان ابراز داشت: با مهار این آبها می توان بیش از 40 هزار هکتار از زمینهای دیم را به اراضی آبی تبدیل و دهها هزار هکتار باغ ایجاد کرد که اقتصاد و تولید شهرستان را متحول می کند.