وضعیت امنیتی گلستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر دوشنبه در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی گلستان گفت: وضعیت امنیتی و احساس امنیت در استان گلستان با توجه به فعالیتهایی که صورت گرفته ارتقاء بسیار خوبی در بین استانهای کشور داشته است.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در بخشهای مختلف، افزایش احساس امنیت را ناشی از حضور به موقع مأموران پلیس در صحنه های جرم عنوان کرد.

احمدی مقدم بیان داشت: با توجه به وضعیت قومیتی استان و همچنین وجود اقوام مختلف خوشبختانه احساس امنیت در بین مردم ارتقاء خوبی یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: نظارت و ارزیابی در حوزه عملکرد بخشهای مختلف یک امر حیاتی و تعیین کننده است و آنچه که در این امر بایستی مورد توجه قرار گیرد کیفیت عملکرد و رفع معایب و نواقص است.

سردار احمدی مقدم تمرکز پلیس گلستان در حوزه عمرانی و کشف جرایم را بسیار خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: کشف جرایم اعتماد عمومی مردم به پلیس را به همراه داشته است.



