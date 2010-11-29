کشف دو محموله مشروبات الکلی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین ماموران نیروی انتظامی استان قزوین طی دیروز و امروز در حین کنترل خودروهای عبوری در محور قزوین به زنجان به یک دستگاه سواری مشکوک شدند که پس از دستور ایست و بازرسی راننده خودرو اقدام به فرار کرد که در عملیات تعقیب و گریز پلیس این راننده در حوالی شریف آباد به دام ماموران افتاد که در بازرسی از خودرو بیش از یک هزار و 139 قوطی و بطری مشروب کشف و ضبط شد.

راننده خودرو که 21 ساله و از اهالی کردستان است دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

همچنین از یک خودروی دیگر در بلوار خرمشهر 66 قوطی مشروب کشف شد و راننده خودرو هم که قصد داشت با دادن رشوه یک میلیون تومانی از دست قانون بگریزد دستگیر و روانه زندان شد.

دستگیری پنج سارق

با تلاش ماموران نیروی انتظامی استان قزوین با دستگیری پنج سارق از 17 فقره سرقت پرده برداشته شد.

این افراد به سرقت قطعات خودرو و کیف قاپی در مناطق مختلف استان اعتراف کرده اند.

کشف بیش از 9 کیلیوگرم مواد مخدر

ماموران انتظامی استان همچنین در چند روز گذشته در چند عملیات پلیسی موفق شدند با دستگیری دو نفر در قزوین، بازرسی یک منزل در اقبالیه و یک منزل در تاکستان بیش از 9 کیلیوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، حشیش و سوخته تریاک کشف و ضبط کنند.

کشف 100 هزار پاکت سیگار قاچاق

ماموران پلیس راه شهرستان بوئین زهرا هم موفق شدند در بازرسی از دو خودرو 100 هزار پاکت سیگار و 39 دستگاه تجهیزات ماهواره را کشف و ضبط کنند.

همچنین 358 طاقه پارچه قاچاق نیز در این بازرسی ها کشف و ضبط شد.