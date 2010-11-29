مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این مانور که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، دانش آموزان به صورت تئوری و عملی با مباحث خروج اضطراری و آموزش در مراحل چهارگانه بحران، پناه گیری صحیح و راه های خروج اضطراری آشنا شدند.

استاندار اردبیل در حاشیه برگزاری این مانور با تاکید بر نهادینه شدن آموزشهای امدادی در جامعه گفت: ارایه برنامه های آموزشی و ارتقا مهارتهای دانش آموزان برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله جزو برنامه های مدیریت بحران استان است.

سید حسین صابری با اشاره به حادثه خیز بودن استان اردبیل، هدف از برگزاری این رزمایش را آموزش و تمرین پناه گیری، خروج اضطراری و نیز ارایه برنامه هایی برای هدفمند سازی و مدیریت بحران در استان عنوان کرد.

وی آمادگی قبل از وقوع زمین لرزه را شرط مهم ایمنی در برابر این پدیده دانست و افزود: آحاد مردم باید مراحلی از جمله پناه گیری صحیح و خروج ایمن و اصولی از اماکنی را که در آن حضور دارند را یاد گرفته و برای خانواده های خود آموزش دهند تا در مواقع ضروری از آن بهره گیرند.

رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ابراز داشت: آشنا نبودن مردم با نحوه مقابله با زلزله منجر به بیشتر شدن میزان خسارات این پدیده غیر مترقبه خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه تاکنون بخشی از مدارس استان مقاوم سازی یا نوسازی شده است، از دانش آموزان خواست در کنار تحصیل، از تجربیات والدین و معلمان خود بهره گرفته و در راستای فرهنگ ایمنی در جامعه کوشا باشند.

دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس هعمزمان با حضور سازمانهای هلال احمر، اورژانس، مدیران، معلمان، اولیا و دانش آموزان و سایر سازمانهای امدادی در تمام مدارس استان اردبیل برگزار شد.