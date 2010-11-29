۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۷

موسی‌پور:

مرکز فقهی ائمه اطهار مدل مناسبی برای ایجاد تحول در حوزه است

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم در بازدید از مرکز فقهی ائمه اطهار گفت: مرکز فقهی ائمه اطهار ساختار و مدل مناسبی برای ایجاد تحول در حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز فقهی ائمه اطهار در سخنانی اظهار داشت: این مرکز از آثار ماندگار مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله تعالی علیه) است که از امکانات بسیار خوب و متعددی برای تدریس، پژوهش ، مطالعه و برنامه‌های تعلیم و تربیت حوزوی برخوردار می‌باشد.

وی با اشاره به جامعیت این مرکز افزود: مرکز فقهی ائمه اطهار یک ساختار و مدل مناسب برای ایجاد تحولی است که خواسته اصلی مقام معظم رهبری از حوزه‌های علمیه می‌باشد.

استاندار قم انتظارات از حوزه‌های علمیه را بالا دانست و گفت: چنین مرکزی می‌تواند با پاسخگویی به نیازهای روزافزون از حوزه‌های علمیه، تأمین کننده این انتظارات و توقعات باشد و این گونه مراکز، به ویژه مرکز فقهی ائمه اطهار با امکانات و سازماندهی مناسب و برخورداری از محققین برجسته و توانمند می‌تواند پاسخگوی نیاز روز جامعه بوده و مبداء یک حرکت برای تحول در حوزه علمیه باشد.

وی با تجلیل از خدمات ارزشمند فقیه برجسته و عالم وارسته مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی به عنوان مؤسس این مرکز اظهار داشت: بحمداله به یمن اخلاص، تقوا و همت بلند این عالم بزرگ عملیات اجرایی این مرکز عظیم در سال 83 شروع و با پیگیری‌های فرزند بزرگوار ایشان، آیت الله جواد فاضل تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده است.

استاندار قم ابراز امیدواری کرد که با تکمیل تمامی بخش ها و فضاهای پیش بینی شده در این مرکز شاهد بهره برداری کامل از تمام توان این مجموعه باشیم .

حجت الاسلام موسی‌پور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سیاست‌های دولت در قبال حمایت از حوزه گفت: دولت با اعتقاد به حفظ استقلال حوزه خود را موظف به تأمین نیازها و زیر ساخت‌های حوزوی دانسته و اعتبارات اختصاص یافته برای این امر در دولت نهم و دهم بیانگر این توجه ویژه است.

