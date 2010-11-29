۸ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۲

طی بیانیه ای؛

مهمانپرست جنایات اخیر گروههای تروریستی را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جنایات گروههای تروریستی در ترور‏‎ ‎اساتید دانشگاه شهید بهشتی را محکوم ‏کرد‎.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست ضمن محکومیت اقدام ناجوانمردانه گروه‌های تروریستی‎ ‎در ‏ترور اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی‎ ‎ایران بار ‏دیگر خوی ددمنشانه خود را با ترور و شهادت انسان‌های فرهیخته و دانشمند‎ ‎نشان دادند و با تصور باطل ‏خود تلاش دارند مانع حرکت موج آفرین ملت بزرگ ایران در‎ ‎دسترسی به قله‌های دانش پیشرفته و توسعه ‏کشور شوند‎.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این‎ ‎جنایات ضد انسانی در حالی توسط گروه‌های تروریستی و ‏وابسته به رژیم صهیونیستی صورت‏‎ ‎می‌پذیرد که با حمایت کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر همراه ‏است‎.

مهمانپرست همچنین تاکید کرد: تروریست‌ها در پناه این‎ ‎کشورها به اقدامات سخیف خود ادامه می‌دهند تا معنای ‏واژه‌های بی‌محتوای امروزی‎ ‎همچون حقوق بشر که تنها به عنوان ابزار سیاسی برای تحمیل نقطه نظرات ‏به سایر‎ ‎کشورهای مستقل به کار گرفته می‌ شود برای همگان روشن شود‏‎.

