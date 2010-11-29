مهمانپرست جنایات اخیر گروههای تروریستی را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست ضمن محکومیت اقدام ناجوانمردانه گروههای تروریستی در ترور اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خوی ددمنشانه خود را با ترور و شهادت انسانهای فرهیخته و دانشمند نشان دادند و با تصور باطل خود تلاش دارند مانع حرکت موج آفرین ملت بزرگ ایران در دسترسی به قلههای دانش پیشرفته و توسعه کشور شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این جنایات ضد انسانی در حالی توسط گروههای تروریستی و وابسته به رژیم صهیونیستی صورت میپذیرد که با حمایت کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر همراه است.
مهمانپرست همچنین تاکید کرد: تروریستها در پناه این کشورها به اقدامات سخیف خود ادامه میدهند تا معنای واژههای بیمحتوای امروزی همچون حقوق بشر که تنها به عنوان ابزار سیاسی برای تحمیل نقطه نظرات به سایر کشورهای مستقل به کار گرفته می شود برای همگان روشن شود.
