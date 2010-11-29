افراط گرایی راه به جایی نمی برد/علاقه مندی ایران به حل مشکلات آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرحمن عبدی حسین سفیر سومالی در تهران عصر امروز دوشنبه در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران برای خداحافظی با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه در این دیدار ابراز امیدواری کرد، هر چه زودتر با همکاری همه نیروهای داخلی سومالی این کشور به وحدت ملی رسیده و در مسیر سازندگی قرار گیرد.
وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری این نکته که اسلام دین اعتدال و سازندگی است، تاکید کرد: افراط گرایی راه به جایی نمیبرد.
وی افزود: مشکلات سومالی نیز باید توسط طرفهای داخلی حل شده و مطمئنا کسی از جای دیگر برای سازندگی نخواهد آمد.
متکی همچنین برگزاری اجلاس چهارجانبه بین ایران، سومالی، کنیا و سازمان منطقهای ایگاد برای خاتمه دادن به بحران سومالی را نشانهای از جدیت و علاقهمندی تهران به حل مشکلات مردم آفریقا از جمله مردم سومالی دانست.
عبدی حسین هم در این دیدار ضمن تشکر از رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه و سایر مقامات در حمایت از برقراری صلح و ثبات در کشور متبوعش، از دولت جمهوری اسلامی درخواست کرد در بازسازی سومالی دولت و مردم این کشور را یاری کند.
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