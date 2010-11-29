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۸ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۲۸

متکی در دیدار سفیر سومالی:

افراط گرایی راه به جایی نمی برد/علاقه مندی ایران به حل مشکلات آفریقا

افراط گرایی راه به جایی نمی برد/علاقه مندی ایران به حل مشکلات آفریقا

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری این‎ ‎نکته که اسلام دین اعتدال و سازندگی است، تاکید کرد: ‏افراط ‌گرایی راه به جایی‎ ‎نمی‌برد‎.

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرحمن عبدی حسین سفیر سومالی در تهران عصر  امروز دوشنبه در پایان‎ ‎ماموریت خود در جمهوری ‏اسلامی ایران برای خداحافظی با وزیر امور خارجه ‎دیدار و گفتگو کرد‎.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه در این دیدار ابراز امیدواری کرد، هر‏‎ ‎چه زودتر با ‏همکاری همه نیروهای داخلی سومالی این کشور به وحدت ملی رسیده و در مسیر‎ ‎سازندگی قرار گیرد‎.

وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری این‎ ‎نکته که اسلام دین اعتدال و سازندگی است، تاکید کرد: ‏افراط ‌گرایی راه به جایی‎ ‎نمی‌برد‎.

وی افزود: مشکلات سومالی نیز باید توسط طرف‌های‎ ‎داخلی حل شده و مطمئنا کسی از جای دیگر برای ‏سازندگی نخواهد آمد‏‎.

متکی همچنین برگزاری اجلاس چهارجانبه بین ایران،‎ ‎سومالی، کنیا و سازمان منطقه‌ای ایگاد برای خاتمه ‏دادن به بحران سومالی را نشانه‌ای‎ ‎از جدیت و علاقه‌مندی تهران به حل مشکلات مردم آفریقا از جمله ‏مردم سومالی دانست‏‎.

عبدی حسین هم در این دیدار ضمن تشکر از رئیس‎ ‎جمهوری و وزیر امور خارجه و سایر مقامات در حمایت از ‏برقراری صلح و ثبات در کشور‏‎ ‎متبوعش، از دولت جمهوری اسلامی درخواست کرد در بازسازی سومالی ‏دولت و مردم این کشور‎ ‎را یاری کند‏‎.

کد مطلب 1201123

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