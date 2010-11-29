حمایت تهران از وحدت ملی لبنان/ حمایت بیروت از برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گفت و گو و تبادل نظر مقامات ایران و لبنان پیرامون مسائل مورد اهتمام دو کشور که در فضای دوستانه و تفاهم آمیز برگزار شد، بیانیه مشترکی به توافق رسید.

در این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران از وحدت ملی و ثبات در لبنان و تداوم آن حمایت و بر لزوم همزیستی مسالمت آمیز به عنوان الگوی دموکراسی توافقی تاکید و حمایت کامل خود از دولت، ملت و مقاومت ملی و اسلامی لبنان در مقابل دشمن صهیونیستی را اعلام کرد.



جمهوری اسلامی ایران همچنین در این بیانیه مشترک خواستار عقب نشینی رژیم صهیونیستی از کلیه مناطق اشغالی لبنان از جمله مزارع شعبا؛ تلال کفر شوبا و روستای فجر شد.



آمادگی کامل برای در اختیار قراردادن امکانات و توانمندیهای ملی در زمینه‌های مختلف فنی و مهندسی و اقتصادی و صنعتی به کشورهای دوست از جمله لبنان توسط جمهوری اسلامی ایران از دیگر بندهای این بیانیه مشترک بود.



دولت لبنان نیز در این بیانیه از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در مسیر کمک به تحقق وحدت ملی و ثبات و استقرار لبنان تقدیر نمود.



بر اساس این بیانیه مشترک دولت لبنان همچنین از فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با مواضع دوگانه و تبعیض آمیز در این خصوص در منطقه حمایت کرده است و طرفین بر لزوم توجه به زرادخانه هسته‌ای و سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه تاکید نمودند و خواهان ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای شده اند.



جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان همچنین جنایت ترور دو دانشمند و استاد دانشگاه ایران در روز جاری را محکوم نموده و این جنایت را اقدامی تروریستی علیه ملت ایران دانستند.



لزوم وحدت و انسجام کشورها و ملت های مسلمان و ضرورت اقدامات سازنده از سوی همه اجزاء امت اسلامی در مقابله با بروز فتنه‌های مذهبی و طایفه‌ای که قطعاً به نفع دشمنان مشترک مسلمان است از دیگر بندهای این بیانیه مشترک بود که ایران و لبنان بر آن تاکید کردند.



ایران و لبنان همچنین توافق نمودند در آینده نزدیک کمیسیون عالی مشترک را به ریاست معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر لبنان برگزار شود.