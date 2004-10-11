120 هزار جوان گواهينامه بين المللي دريافت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين دوره كه با هدف ارتقاء توانمندي و مهارتهاي جوانان در خصوص كاربري رايانه به اجرا در مي آيد، 120 هزار جوان آموزش خواهند ديد.

بنا بر اين گزارش ، دوره مهارت آموزش گواهينامه بين المللي كاربري رايانه با همكاري تمامي مراكز آموزش فني حرفه اي سراسر كشور داير خواهد شد كه 3 ميليارد و 50 ميليون ريال از سوي سازمان ملي جوانان براي اجراي اين پروژه اختصاص يافته است .

جوانان 19 تا 29 سال داراي مدرك ديپلم و بالاتر مي توانند با مراجعه به مراكز آموزش فني و حرفه اي استانها نسبت به ثبت نام و شركت در دورهاي مذكور اقدام كنند .

شايان ذكر است : در تابستان امسال 60 هزار جوان از مراكز فني حرفه اي گواهينامه دريافت كرده اند.