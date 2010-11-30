روزانه 430 تن زباله در جایگاه لیا قزوین تخلیه می شود

سعید فرازمند راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از این میزان زباله 398 تن پسماند شهری و خانگی و 270 تن آن مربوط به شهر قزوین و مابقی متعلق به شهرهای الوند، محمدیه، بیدستان، شریفیه، بوئین زهرا و روستاهای اطراف شامل مشعل دار، پیر یوسفیان و نجف آباد است.

فرازمند راد با اعلام اینکه از این میزان زباله بیش از دو تن پسماند بیمارستانی و حدود 30 تن پسماند عادی شهرک های صنعتی اطراف است تصریح کرد: بر اساس اسناد موجود از سال 1363 و قبل از تاسیس شهرک صنعتی اطراف جایگاه لیا، زباله ها در این محل دفن شدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین در خصوص دفع اصولی و بهداشتی زباله ها در جایگاه لیا گفت: زباله ها در جایگاه لیا بصورت ترانشه ای و سطحی دفن و با خاک پوشش داده می شوند که متاسفانه زیر ساخت ها در گذشته مناسب نبوده است و این روش همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای مکان یابی، تملک، طراحی و جانمایی مجتمع محمد آباد از سال 80 و عملیات اجرایی مجتمع از مهر ماه سال 83 صورت گرفت ولی بدلیل وجود مشکلاتی این کار برای یک سال متوقف شد.

این مسئول مساحت مجتمع دفن زباله محمد آباد را 110 هکتار و قابلیت پذیرش زباله این مجتمع را روزانه 500 تن عنوان کرد و در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرایی شدن پروژه گفت: در سال 86 برآورد اولیه با یک سلول لندفیل 15 میلیارد تومان بود اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت هزینه ها تا 20 الی 25 میلیارد تومان پیش بینی می شود.

وی زمان راه اندازی این مجتمع را بعد از راه اندازی لندفیل ذکر کرد و گفت: مجتمع محمدآباد یک مجموعه است و تا تمامی واحد های آن تکمیل و به بهره برداری نرسد امکان انتقال زباله به این مکان مقدور نخواهد بود؛ زیرا با انتقال پسماندها قبل از تکمیل شدن مجتمع، تراژدی لیا تکرار خواهد شد.

فرازمند راد ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال جاری واحد پردازش و جداسازی و واحد بیومکانیکال افتتاح و در همین زمان واحد لندفیل نیز کلنگ زنی شد و هم اکنون درحال آماده سازی مراحل آن است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری در خصوص مراحل کامل بهینه دفع پسماند هم گفت: با توجه به روش های مختلفی که جهت دفع پسماند وجود دارد برای پسماندهای شهری پردازش پسماند جهت تولید کود، تولید سوخت از زباله (RDF) و دفن مهندسی، بهداشتی از جمله روش های دفن است.

وی اظهار داشت: در حالی که در مجتمع محمد آباد پس از ورود زباله به دو خط تفکیک 250 تنی، پسماند قابل بازیافت جدا و پسماند فساد پذیر و قابل تبدیل به کود کمپوست تبدیل شده و مابقی پسماند که قابلیت بازیافت و پردازش ندارند در لندفیل، دفن مهندسی، بهداشتی شده و بیوگاز آن جمع آوری و وارد چرخه سوخت و در نهایت شیرابه حاصله نیز وارد تصفیه خانه می شود.

وی در پایان با اعلام اینکه تاکنون برای مجتمع محمد آباد 10 میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهور دو میلیارد تومان برای مجتمع پیش بینی شد که یک میلیارد تومان آن باید توسط وزارت صنایع پرداخت شود که تاکنون 500 میلیون تومان آن پرداخت شده است.

به گفته فرازمند راد یک میلیارد تومان دیگر از اعتبار تعیین شده توسط سازمان شهرداری ها پرداخت خواهد شد که تاکنون 675 میلیون تومان آن به حساب شهرداری های استان واریز شده که از این مبلغ 370 میلیون تومان به محمد آباد اختصاص یافته است.