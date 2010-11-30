تکواندو بانوان از مرز تجربه اندوزی گذر کرده و به مدال آوری رسیده است

الهه عرب عامری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: حرف اول را در رسیدن به این موفقیت نگاه ویژه فدراسیون به بانوان و برنامه ریزی دقیق مطابق با مردان برای تیم ملی بانوان می زند. اردوهای متمادی و رقابتهای تدارکاتی موثر و مفیدی که تیم ملی اعزام شد گواه این مدعاست.

وی ادامه داد: کسب پنج مدال توسط تیم شش نفره بانوان یک موفقیت بزرگ برای تکواندو به خصوص بخش بانوان آن می باشد. موفقیتی که اقبال عمومی را متوجه این رشته جذاب المپیکی کرده، خانواده ها به تکواندو اعتماد کرده اند و از این پس دختران زیادی جذب تکواندو خواهند شد.

نایب رئیس فدراسیون تکواندو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پخش تلویزیونی رقابتهای بانوان از شبکه سوم سیما را نیز باید یکی دیگر از موفقیت های این رقابتها برای تکواندو عنوان کرد چرا که وضوح تلاش بانوان ایرانی بدون هیچ مشکلی به نمایش گذاشته شد و می توانیم امیدوار باشیم که رقابتهای بانوان در رشته تکواندو از این پس از تلوزیون پخش شود.

عرب عامری همچنین به سابقه هشت ساله بانوان در میادین بین المللی اشاره کرد و افزود: دراین مدت دختران تکواندو مشغول کسب تجربه بودند و در رقابتهای مختلفی شرکت کردند تا در گوانگجو با گذر از مرز تجربه اندوزی به مدال دست پیدا کنند. کسب پنج مدال نشان می دهد که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی بدست نیامده و نتیجه یک کار گروهی و هدفمند و برنامه ریزی شده می باشد.

وی در پایان پیرامون برنامه تیم بانوان برای حضور در رقابتهای جهانی گفت: بدون شک باید با بهترین تیم و بهترین نفرات به رقابتهای جهانی برویم. باید این موفقیت تداوم داشته باشد. بزودی با حضور کادر فنی برنامه حضور در این مسابقات را طراحی خواهیم کرد.

تیم بانوان ایران در رقابتهای آسیایی گوانگجو چین با شش تکواندوکار اعزام و موفق به کسب دو مدال نقره و چهار برنز شد. پریسا فرشیدی در وزن ششم و راحله آسمانی در وزن پنجم دو مدال نقره و 3 مدال برنز توسط سوسن حاجی پور، سمانه شش پری و سارا خوش جمال فکری کسب شد.