افزایش 30 درصدی قیمت بلیط پروازها منطقی است

حمید بهبهانی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش 30 درصدی نرخ جدید پروازها درحالی اعمال شد که در 10 سال اخیر هیچ گونه افزایش قیمتی در این بخش وجود نداشت.

وی افزود: نمی توان صنعت هواپیمایی کشور را با ضرر گرداند و یا اینکه کیفیت را کاهش داد.

وزیر راه وترابری درپاسخ به این سوال که افزایش 30 درصدی قیمت بلیط پروازها باعث کاهش حجم مسافران از ناوگان هوایی می شود، گفت: باید به جایی برسیم که بازار عرضه و تقاضا، قیمت بلیط ناوگان هوایی را تعیین کند.

بهبهانی اضافه کرد: در واقع رسیدن به این ایده که مردم خودشان و به جای دولت، به واسطه خدماتی که می گیرند، درپی رفع نیازشان باشند مطلوب خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت گرانی قیمت بلیط هواپیما، استقبال مردم کم می شود و در صورت ارزانی هجوم مردم سبب عدم تعادل و پاسخگویی می شود.