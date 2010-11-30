به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "زیرآب" محصول سال 2002 آمریکا به کارگردانی دیوید تهی پنجشنبه 11 آذرماه ساعت 22 ازشبکـه یک پخش میشود. داستان این فیلم درباره یک زیردریایی است که در حین یک عملیات جنگی بعد ازمنهدم کردن یک کشتی بیمارستانی به جای کشتی دشمن درمنطقهای درحوالی مثلث برمودا درگیر ماجراهای عجیبی میشود.
فیلم تلویزیونی "با من حرف بزن" به کارگردانی و تهیهکنندگی سیدمجتبی یاسینی جمعه 12 آذر ماه ساعت 15 ازشبکه یک سیما روی آنتن میرود. داستان این فیلم با بازی بهزاد فراهانی، مریم کاظمی، محمد حاتمی، کریم اکبری مبارکه و محمد اسدی درباره پدری است که با تنها دخترش که ناشنوا است به کار پرورش ماهی مشغول است. تا اینکه یکی از کارگران در اثر برقگرفتگی به کما میرود و پدر به زندان میافتد.
شبکه دو پنجشنبه 11 آذرمــاه ساعت 23:45 فیلم سینمایی "بدون پشیمانی" را برای پخش در نظر گرفته است. در این فلم تام سلک، کتی باکر و استفان مک هانی بازی کردند و داستان درباره جسی پلیس میانسالی است که به دلیل یک اشتباه از کارش معلق شده و بعد ازجدا شدن از همسر و پسرش در کلبهای خارج ازشهرزندگی میکند.
فیلم تلویزیونی "با من مهربان باش" جمعه 12 آذرمـاه ساعت 17:45 ازشبکه دو سیما پخش میشود. در این فیلم به کارگردانی امیرحسین کلهر، اصغر نقیزاده، سیاوش طهمورث و افسانه ناصری بازی کردند و داستان درباره دو جوان عقب افتاده ذهنی و حرکتی است که در دو خانواده متفاوت به لحاظ اقتصادی زندگی میکنند.
فیلم سینمایی "سه قهرمان" پنجشنبه 11 آذرمـاه ساعت 19:30 از شبکه سه سیما پخش میشود. این فیلم محصول هنگکنگ است و داستان درباره سه مبارز است که وارد شهر میشوند و میبینند که مردم از ظلم حاکم در سختی و ناراحتی زندگی میکنند. آنها مردم را تشویق به اتحاد و همبستگی میکنند تا بر علیه حاکم ظالم نبرد کنند.
صبح جمعه 12 آذرماه ساعت 9:30 فیلم سینمایی "گجنی" محصول کشورهندوستان ازشبکه سه سیما روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره دختری است که در رشته پزشکی تحصیل میکند.
فیلم تلویزیونی "تباهی" به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل چهارشنبه 10 آذرساعت 13:20 ازشبکه چهارسیما پخش میشود. داستان این فیلم با بازی امیر آقایی، ساره بیات و شاهرخ فروتنیان درباره دکتر جوانی است که بعد از گمشدن همسرش به پلیس مراجعه میکنند.
فیلم سینمایی "اسکیلیگ" پنجشنبه 11 آذرساعت 15:40 ازشبکه چهارسیما پخش میشــود. در این فیلم تیم روت و جان سیم بازی کردند و داستان درباره پسر نوجوانی به نام مایکل است که همراه پدر و مادرش به خانه قدیمی و کاملا کهنهای در حومه شهر نقل مکان میکنند.
فیلم سینمایی "مکافات عمل ( بومرنگ)" به کارگردانی الیا کازان و با بازی دانا اندروز، جین وایت، لی جی کاب و آرتور کندی جمعه 12 آذرساعت 20:30 درقالب برنامه سینما 4 ازشبکه چهار روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره پیرمردی محبوب و آرام است که توسط فردی کشته میشود.
فیلم سینمایی "باراضافه" به کارگردانی مارکوبرامبیلا چهارشنبه 10 آذر ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش میشود. در این فیلم آلیشیا سیلورستون و بنچیو دل تورتورو بازی کردند و داستان درباره دختر یک تاجر بسیار ثروتمند و مشهور است که به خاطر بیتوجهیهای پدرش به او دست به شیطنتهای خطرناکی میزند.
فیلم سینمایی "ارباب کتابها" به کارگردانی سائول بلینک آف الیوتام بور پنجشنبه 11 آذر ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش میشود. در این فیلم مک کالی کالکین، کانان جی هاول، آلکسیز شانر، جسیکا شانر بازی کردند و داستان درباره پسری است که به آمار علاقه وافری دارد. او برای تحقیق وارد یک کتابخانه شده و در آنجا وارد یک دنیای فانتزی میشود.
فیلم سینمایی "زخم های کهنه" به کارگردانی اندرزی وارت کوواک چهارشنبه 10 آذر ساعت 22:30 از شبکه تهران پخش میشود. در این فیلم استیون سیگال، پی . ام ایکس و ایسایاه واشنگتن بازی کردند و داستان درباره یک گروهبان پلیس است که در سوء قصد به جان فرماندار دخالت میکند.
فیلم سینمایی "طلوع دوباره" محصول سال 2003 آمریکا ،به کارگردانی مایکل لندون جی آر ساعت 30/13 روز جمعه 12 آذرماه ازشبکه تهران پخش می شود. داستان این فیلم با بازی کاترین هیجل و دیل مید درباره پزشک جوانی است که برای رسیدگی به مردم روستایی دور افتاده عازم سفر میشود. او در اثر حادثهای همسرش را از دست میدهد و به تنهایی به روستا میرسد.
فیلم سینمایی"انگشت" به کارگردانی توماس بان جمعه 12 آذرماه ساعت 13:30 از سیمای استانها روی آنتن میرود. در این فیلم میروسلا و ویولی مایکه فیتز بازی کردند و داستان در رستوران اتفاق میافتد که یک انگشت پیدا میشود و پلیس به دنبال این ماجرا است.
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