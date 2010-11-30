اهدای لوح حفر کانال سوئز به مترجم "پیرمرد و دریا"

محمد وافری مدیرعامل انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر درباره انگیزه‌های برپایی مراسم بزرگداشت برای این مترجم پیشکسوت کشورمان، گفت: نجف دریابندری فرزند کاپیتان خلف دریابندری از اولین ناخدایان کشتیرانی راهنما (پایلوت) در ایران است و جزو خانواده دریانوردان ایران محسوب می‌شود.



وافری ادامه داد: او (نجف دریابندری) همچنین با ترجمه کتاب‌هایی مانند "پیرمرد و دریا" (ارنست همینگوی) و آثار متعدد درباره دریا، خدمت شایانی به فرهنگ دریانوردی و در واقع شناساندن آن در ایران کرده است و با توجه به بیماری او، این تنها فرصتی بود که می‌شد از او به پاس تمامی این زحمات قدردانی کرد.



مدیرعامل انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران با اعلام جزئیات مراسم بزرگداشت دریابندری، افزود: در این مراسم که ساعت 20:30 روز یکشنبه آینده (14 آذر) در تالار همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود، لوح کتیبه فرمان حفر کانال سوئز به دست ایرانی‌ها توسط داریوش ، به آقای دریابندری اهدا خواهد شد. علاوه بر آن برنامه‌های موسیقی توسط دو گروه ایرانی "کوبان" و "لیمر" اجرا خواهد شد.



وی با اشاره به همکاری انجمن مستدسازان سینمای ایران و ماهنامه سینما تئاتر در برپایی مراسم بزرگداشت نجف دریابندری، گفت: در این مراسم تفاهم‌نامه همکاری بین ما و این انجمن برای برپایی جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس دریانوردی امضا خواهد شد.



مدیرعامل انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران ابراز امیدواری کرد این جشنواره از سال آینده برگزار شود و ادامه داد: سازمان جهانی دریانوردی (IMO) حمایت مالی از این جشنواره را بر عهده خواهد داشت.



نجف دریابندری که اکنون 81 سال عمر دارد از مترجمان مطرح ایران محسوب می‌شود که به همراه بزرگانی مانند محمد قاضی نسلی از معروف‌ترین مترجمان کشور را پرورش داده‌اند.



وداع با اسلحه و پیرمرد و دریا (هر دو از ارنست همینگوی)، یک گل سرخ برای امیلی و گور به گور (هر دو از ویلیام فاکنر)، چنین کنند بزرگان (ویل کاپی)، قدرت و تاریخ فلسفه غرب (هر دو از برتراند راسل)، رگتایم و بیلی باتگیت (هر دو از ادگار لورنس دکتروف)، بیگانه‌ای در دهکده و ماجراهای هکلبری فین (هر دو از مارک تواین)، معنی هنر (ایزیا برلین) و فلسفه روشن اندیشی (ارنست کاسیرر) از آثار ترجمه‌ای نجف دریابندری است. " کتاب مستطاب آشپزی" (با همکاری فهیمه راستکار همسر دریابندری) و "در عین حال" نیز از جمله آثار تالیفی اوست.