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۹ آذر ۱۳۸۹، ۸:۲۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه‌ ورزشی: برگزاری دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر واترپلوی باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی‌ام نوامبر سال 2010 میلادی.

- هفته پنجم لیگ برتر واترپلوی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری یک دیدار بین هیئت شنای آذربایجان شرقی و خانه شناگران اصفهان پیگیری می‌شود.

- مسابقات فوتبال League Cup انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* آرسنال - ویگان
* وستهام - منچستریونایتد

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* کیه‌وو - نووارا
* فیورنتیتا - رجینا

کد مطلب 1201189

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