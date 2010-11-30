تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی‌ام نوامبر سال 2010 میلادی.

- هفته پنجم لیگ برتر واترپلوی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری یک دیدار بین هیئت شنای آذربایجان شرقی و خانه شناگران اصفهان پیگیری می‌شود.

- مسابقات فوتبال League Cup انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* آرسنال - ویگان

* وستهام - منچستریونایتد

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* کیه‌وو - نووارا

* فیورنتیتا - رجینا