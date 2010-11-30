جاده فرعی هراز به کندوان با 18 میلیارد ریال ایمن سازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل راه وترابری مازندران گفت: با اختصاص حدود 18میلیارد ریال در سال جاری،‌ جاده بلده که مسیر فرعی و اتصالی جاده هراز به کندوان است، ایمن سازی شد.