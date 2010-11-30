جاده فرعی هراز به کندوان با 18 میلیارد ریال ایمن سازی شد

سیدعلی اسد درحاشیه بازدید وزیرراه وترابری از جاده دوآب به بلده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اختصاص این اعتبار، روکش آسفالت حدود 30 کیلومتر از جاده بلده بهره برداری شد.
وی افزود: تعریض هشت دهنه پل و دیوارگاویونی به طول 400 متر از دیگر اقدامات اداره کل راه وترابری مازندران برای ایمن سازی جاده بلده بوده است.
سرپرست اداره کل راه و ترابری مازندران همچنین از اجرای بیش از ۳۶۰ طرح راه روستایی با اعتبار بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال امسال توسط این اداره کل در استان خبر داد.
اسد ادامه داد: پروژه راه روستایی در قالب عملیات اجرایی احداث، زیرسازی و آسفالت و ساخت انواع ابنیه های موجود در سطح راه را درحال اجراست.
وی اضافه کرد: شهرستان ساری با 5۰ پروژه راه روستایی بیشترین سهم را در پروژه های راههای روستایی مازندران دارد.
مازندران بیش از هفت هزار و ۷۰۰ کیلومترراه روستایی دارد.
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