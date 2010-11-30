زهره اکسیری در گفتگو با خبرنگار مهر از ترجمه مجموعه‌ای از شعرهای والاس استیونس شاعر آمریکایی خبر داد و گفت: من و محمود بهرامی شاعر نیز هست، مشغول ترجمه گزیده‌ای از شعرهای والاس استیونس شاعر مدرنیست آمریکایی هستیم که از او به عنوان یک نظریه‌پرداز فلسفی - ادبی جریان‌ساز در ادبیات مدرن یاد می شود.

وی ادامه داد: با وجود جایگاه مهمی که استیونس در حوزه شعر دارد، تاکنون به طور متمرکز و جامع شعرهایش در ایران ترجمه نشده و آنچه وجود دارد، ترجمه‌های پراکنده‌ای است که سیر فکری این اندیشمند را نشان نمی‌دهد. من و آقای بهرامی منتخبی از کتاب "مجموعه اشعار والاس استیونس" را که از دوره‌های مختلف زندگی ادبی اوست، در دست ترجمه داریم.

اکسیری همچنین گفت: تاکنون بیشتر شعرهایی که از استیونس در ایران ترجمه شده، مربوط به دوره ابتدایی و میانی زندگی ادبی او بوده و کمتر به شعرهای موخرش توجه شده ولی ما ضمن توجه به مسئله ترجمه‌پذیر بودن شعر سعی کرده‌ایم آثاری را برگزینیم که همه دوره‌های شعری وی را شامل شود همچنین سیر فکری این شاعر را مشخص کند.

این مترجم با اشاره به اینکه کتاب دارای مقدمه‌ای به قلم مترجمان خواهد بود، عنوان کرد: قصد داریم در ابتدا ضمن معرفی جامع این شاعر آمریکایی به مخاطبان ایرانی سیر اندیشه‌های وی را هم بررسی کنیم چرا که استیونس در کنار شعرهایش مجموعه مقالاتی نیز دارد که در آنها درباره تخیل و فلسفه شعر صحبت می‌کند و لازم است در مقدمه کتاب به آنها نیز پرداخته شود.

وی اضافه کرد: مشخصه بارز شعر استیونس را می‌توان پرداختن به خود مسئله شعر در شعرهایش دانست؛ او با شعرهایش به طور غیرمستقیم درباره فلسفه شعر حرف می‌زند به طور نمونه در شعر معروفش با نام "شعر مدرن" به شیوه شاعرانه درباره شعر مدرن و مولفه‌هایش اشاره می‌کند. او شاعری است که در آثارش نوعی خودارجاعی به متن دارد و لازم است در مقدمه کتاب درباره این ویژگی‌هایش توضیح داده شود.