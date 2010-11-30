13 ورزشکار معلول زنجانی در رقابتهای پارالمپیک آسیایی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی صبح سه شنبه در مراسم دیدار ورزشکاران و مربیان اعزامی پاراالمپیک گوانگجو با استاندار افزود: سه مربی و سرپرست از استان زنجان به این رقابتها اعزام می‌کند.

وی تعداد ورزشکاران معلول سازمان یافته استان را بیش از 500 نفر اعلام کرد و ادامه داد: 35 نفر از نفر از آنها تاکنون توانسته‌اند عناوین مختلف قهرمانی، ملی، آسیایی، جهانی و المپیک را کسب کنند.

رحمانی با اشاره به اینکه موفقیت‌های معلولان و جانبازان انگیزه و امید را برای معلولان دیگر و حتی سایر اقشار جامعه ایجاد می‌کند، افزود: معلولان با تلاشهای خود ثابت کردند که معلولیت محدودیت نیست.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان افزود: همانطور که بانوان محجبه ایرانی به دنیا ثابت کردند که حجاب محدودیت را به دنبال نمی‌آوردند آنها نشان دادند که یک بانوی محجبه می‌تواند با پوشش مناسب خود در میادین مختلف حاضر و افتخارآفرینی کند.

رحمانی با بیان اینکه ورزشکاران زنجانی در شانزدهمین دوره رقابتهای آسیاسی گوانگجو درخشش خوبی داشتند، افزود: امیدواریم ورزشکاران معلول استان زنجان همانند گذشته که ثابت کردند می توانند سکوهای قهرمانی را کسب کنند در این دوره از رقابتها هم عناوین قهرمانی را کسب کنند.

وی حضور ورزشکاران زنجانی را در رقابتهای مختلف ملی و بین المللی با توجه به توانمندیهای این ورزشکاران خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: در حال حاضر استان زنجان در رتبه بندی کشوری جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است.

رحمانی افزود: ما با اعزام این ورزشکاران قول هشت تا 10 مدال را به مردم استان می‌دهیم.