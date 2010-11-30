یک کشتی مالزیایی ربوده شد/ یک ایرانی در میان خدمه کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی "ام وی آلبدو" که به مقصد کنیا در حال حرکت بود در فاصله 1600 کیلومتری موگادیشو، پایتخت کشور سومالی به دست دزدان دریایی ربوده شد.

به گفته کارگروه ویژه، دزدی این کشتی در روز جمعه صورت گرفت و کارکنان آن اتباع کشورهای پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ایران بودند.

مبدأ حرکت این کشتی بندر "جبل علی" در امارات متحده عربی بوده است. ضعف دولت مرکزی سومالی در دو دهه گذشته باعث رشد راهزنی دریایی در این کشور شده است.

هم اکنون 22 کشتی و 521 گروگان در اختیار دزدان دریایی سومالیایی هستند.