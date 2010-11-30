انتقاد خباز از بررسی عجولانه مواد لایحه برنامه پنجم / انتقاد نمایندگان از خباز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز صبح سه شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم محمد رضا خباز نماینده کاشمر با استناد به بند 11 ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس تذکری را اعلام کرد و از نمایندگان خواست تا با سرعت دادن به رسیدگی مواد انتهایی ماده برنامه پنجم حلاوت یک ماه تلاش خود را تلخ نکنند.

وی با بیان اینکه عصر دیروز دوشنبه بررسی مواد سرعت زیادی داشت به گونه ای که احساس ناراحتی در برخی نمایندگان ایجاد کرد گفت: من به کرات دیروز نیز خواستم تذکر خودر ا نسبت به این موضوع اعلام کنم اما با توجه به اینکه بسیاری از افراد با دو - دو گفتن و مخالفت با من اجازه ندادند که صحبت کنم این تذکر مطرح نشد.

خباز افزود: اگر موادی که روز گذشته و با سرعت و عجله بررسی شد از سوی شورای نگهبان به دلیل خلاف قوانین و شرع بودن بازگشت آن وقت می بینید که دو - دو گفتن شما و مخالفت با من نیز غیر شرعی و اشتباه بوده است.

نماینده کاشمر ادامه داد: من در اعتراض به این بی توجهی نسبت به تذکراتم به همراه دو تن دیگر از نمایندگان کارت خروج زدیم تا جلسه از رسمیت بیفتد اما تابلو به صورت غیر قانونی پس از خروج ما نیز عدد 194 را نشان می داد و اصلا تغییری نکرد.

وی تاکید کرد: خواهش می کنم عجله در بررسی مواد نکنید تا شیرینی یک ماه تلاش همکاران تلخ نشود.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به خباز با بیان اینکه تردید نکنید به تمامی پیشنهادات و تذکرات رسیدگی می شود، افزود: اتهام صحیحی نیست که بگویید تابلو عدد را تغییر نداده است چون ممکن است همزمان تعداد نمایندگان دیگر از درهای دیگر وارد شده باشند.

رئیس مجلس تاکید کرد: اینگونه خودتان را تضعیف نکنید.

محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر نیز در انتقاد از تذکر خباز گفت: حرف خباز صحیح نیست چرا که عدد به 191 برگشته است.

غضنفرآبادی نماینده بم نیز سخنان خباز را توهین به مجلس دانست و گفت: اینگونه استنباط می‌شود که انگار تنها همین 3-2 نماینده متشرع هستند و در حالیکه نصف مجلس به یک ماده رای می دهند یعنی آن ماده خلاف شرع است و نمایندگان نمی دانستند این موضوع را.

ستار هدایتخواه و مهدی کوچک زاده نیز دو نماینده دیگر بودند که سخنان خباز را توهین قلمداد کردند.