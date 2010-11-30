محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از تاسیس کارگروه بینالملل در این اتحادیه خبر داد و گفت: این کارگروه اهداف مختلفی را دنبال میکند که از اهداف حداقلی آن می توان به این امر اشاره کرد که ما به دنبال تدارک شرایطی هستیم که همکاران صنفی بتوانند به صورت تخصصی در نمایشگاههای معتبر دنیا از جمله فرانکفورت، لندن، بولونیا و ... حضور یابند.
وی ادامه داد: در برنامهریزیها همانطور که اشاره شد تاکید بر حضور تخصصی است تا فعالان نشر کشورمان بتوانند به طور هدفمند در این نمایشگاهها حضور فعال یافته و ضمن آشنایی با دستاوردهای نشر جهان آثار خود را نیز عرضه کنند.
مدیر عامل شرکت "آمه" درباره اهداف حداکثری کارگروه بینالملل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران توضیح داد: همچنین به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای حضور کتاب ایرانی در عرصه نشر بینالمللی به طور دقیق و عملیاتی هستیم و نخستین حضور مهمی که در حال برنامهریزی برای آن هستیم نمایشگاه کتاب فرانکفورت سال آینده است.
آموزگار اضافه کرد: در نظر است فرصتی فراهم شود همکاران صنفی بتوانند آثاری که تصور میکنند مخاطب جهانی دارد در نمایشگاه عرضه کنند و ما بتوانیم با گرفتن غرفه مناسب و تبلیغات بهروز به معرفی کتابهای شاخص ایرانی به چند زبان بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه فراهم کردن شرایط تعامل ناشران ایرانی و خارجی از دیگر مسائلی است که در حضورهای نمایشگاهی بدان توجه میشود، عنوان کرد: ما باید بتوانیم با عرضه خوب آثارمان برای آنها بازاریابی کنیم. کتابهای ایرانی چه آثاری که به دیگر زبان ها ترجمه شدهاند و حتی آثاری که به زبان فارسی هستند در جهان دارای تقاضا هستند و ظرفیتهای بالقوه برای عرضه آنها موجود است که باید از این فرصتها بهرهمند شویم.
این فعال حوزه نشر تاکید کرد: به طور نمونه در کشورهای تاجیکستان و افغانستان که زبان فارسی رایج است کتابهای به زبان فارسی مورد تقاضا هست همچنین ما بالغ بر 4 میلیون ایرانی داریم که خارج از کشور زندگی میکنند که 500 هزار تا یک میلیون نفر آنها بالقوه اهل مطالعه هستند و متاسفانه ما پاسخ نیاز آنها را به طور مناسب ندادهایم.
آموزگار عنوان کرد: در دانشگاههای معتبر جهان هستند دانشگاههایی که رشتههای ایران شناسی و زبان و ادب پارسی دارند که دانشجویان و استادهای این رشتهها از متقاضیان جدی کتابهای ایرانی هستند . ما سعی داریم در قالب فعالیتهای این کارگروه به شناسایی بازارهای هدف و تعیین ساز و کار برای پاسخ به این نیازها بپردازیم و باید مسائل حقوقی عرضه و پخش کتابهای ایرانی در دیگر کشورها را مورد بررسی قرار دهیم.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: عرضه کتاب ایرانی در بازار نشر جهانی مستلزم پذیرش قواعد بینالمللی است که نخستین مورد آن بحث رعایت کپی رایت است و ما کماکان در این کارگروه بررسیهای لازم را انجام میدهیم که با پیوستن به کپی رایت جهانی با چه مسائل جانبی روبه رو میشویم و باید با جوانب امر سنجیده شود تا آمادگی لازم را داشته باشیم که در صورت پیوستن به این جریان بتوانیم از منافع آن که بسیار است بهرهمند شویم.
آموزگار با اشاره به اینکه کارگروه بینالملل اتحادیه با 6 نفر آغاز به کار کرده است، تشریح کرد: محدودیتی از لحاظ پذیرش عضو در کارگروه وجود ندارد و ما حتی می توانیم از همکاران صنفی که عضو اتحادیه نیستند هم در گروهمان بهرهمند شویم گرچه عضویت در کمیسیونهای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به شرط عضویت در اتحادیه است ولی ما چنین شرطی را برای کارگروه بینالملل در نظر نگرفتهایم تا بتوانیم از حداکثر ظرفیت کشور برای رسیدن به جایگاه درخور نشر ایران رد عرصه جهانی بهرهمند شویم.
وی که به عنوان رابط اتحادیه و کارگروه مشغول به فعالیت است دیگر اعضای کارگروه را اینگونه معرفی کرد: مهدی عمرانلو رئیس و رضا هاشمی نژاد نایب رئیس کارگروه هستند و نیلوفر تیموریان به عنوان مسئول دبیرخانه، نیما سلیمی روابط عمومی و من و سید رفیع احمد جواهری به عنوان دو عضو از هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در کارگروه بینالملل حضور داریم.
این مدیر فرهنگی در بخش دیگر گفتگویش با مهر از سفر نمایندگانی از نشر ایران به فرانسه خبر داد و گفت: هیئتی متشکل از 3 نماینده از انتشارات هرمس، فرهنگ معاصر و روشنمهر و من و بهروز عطایی نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به دعوت اتحادیه ملی ناشران فرانسه از 20 تا 27 آذر به فرانسه خواهد رفت که این دعوت در پی بازدید رایزن فرهنگی فرانسه از اتحادیه صورت گرفت که علاقمند بودند ارتباط بین ناشران ایرانی و فرانسوی تقویت شود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برنامههای سفر را اینگونه تشریح کرد: دیدار با ناشران فرانسوی از جمله انتشارات گالیمار، دیدار با اعضای اتحادیه ملی ناشران فرانسه، مذاکره و دیدار با رئیس مرکز ملی کتاب در فرانسه از جمله برنامههای سفر است که می توان به آن اشاره کرد و از آنجا که کشور فرانسه زمینه خوبی برای پذیرش آثار ایرانی دارد درصدد هستیم فرصت حضور ناشران ایرانی را در نمایشگاههای کتاب این کشور فراهم کنیم.
آموزگار در پاسخ به این پرسش که در اجرای این برنامههای اتحادیه صرفا با تکیه بر ظرفیتهای صنفی عمل می کند یا از کمکهای دولتی هم بهره میبرد؟ بیان کرد: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یک نهاد کاملا صنفی است و ترکیبی که در آن مشغول به فعالیت هستند همگی مدیران توانمندی هستند که با روحیه همکاری و وفاق و با استفاده از تجارب اعضای قبلی اتحادیه سعی دارند گامهای خوبی در این زمینه بردارند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته هم صنعت نشر کماکان نیازمند حمایتهای دولتی است و در کشوری چون آلمان هم بین کالایی چون کتاب و دیگر کالاها از دیدگاه دولت تفاوت وجود دارد و مثلا در حوزه مالیات امتیازهایی برای فعالان نشر در نظر گرفته میشود. در همه جای دنیا هم اینگونه است که فعالیت در حوزه نشر درآمد کمتری نسبت به دیگر تجارتها دارد و اگر قرار باشد از لحاظ هزینههایی چون مالیات، آب ، برق، گاز، تلفن و ... امتیازاتی برای کار فرهنگی در نظر گرفته نشود این حرفه نمیتواند قوی ظاهر شود. حمایت های دولتی باید در زیرساختها باشد نه در سطح تا رشد و ارتقای صنعت چاپ و نشر فراهم شود.
این فعال حوزه نشر با اشاره به اینکه در کشور ما هم قوانینی در حمایت از حرفههای فرهنگی چون کتابفروشی و نشر موجود است تاکید کرد: گرچه قانونگذار در قانون امتیازاتی چون معافیت مالیاتی را برای کتابفروشان در نظر گرفته است ولی متاسفانه برخی بخشهای اجرایی کشور قانون را دور زده و با تفسیر نادرست از قانون به حوزه فرهنگ لطمه میزنند. به طور نمونه یک باشگاه ورزشی در حوزه فعالیت فرهنگی تقسیمبندی شده و از تخفیفات هزینههایی چون آب و برق و گاز و تلفن بهره مند می شوند ولی کتابفروشی شامل تخفیف نمی شود. این چندگانگی ها باید رفع شود.
آموزگار در پایان تاکید کرد: از دیگر مواردی که حمایت دولتی میتواند کارساز باشد تفاوت در تعرفه پست کتاب با دیگر کالاها است که در این صورت بخشی از مشکلات توزیع کتاب در شهرستانها هم مرتفع میشود. با پایین آوردن هزینههای کار فرهنگی و نشر، دولت میتواند به این عرصه کمک کند. ما توجه لازم دولت را در تدوین قوانین میبینیم ولی در حوزههای دیگر میبینیم که تصمیمات درست دور زده می شود و مقصود اصلی قانونگذار برآورده نمیشود.
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