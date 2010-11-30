اصفهان به مترو نیازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مشکلات موجود در قطار شهری و مسیر غرب به شرق آن افزود: در خصوص مسیر مترو نگران نباشید و نهایت تلاش خود را انجام می‌دهم تا آثار تاریخی اصفهان در معرض تخریب قرار نگیرد.

وی ادامه داد: مسیر نخست این خط از خیابان حافظ تونل مترو وارد نقش جهان و از خیابان سپه خارج می‌شد که در مسیر جایگزین نیز تونل مترو از زیر بازار گذر می‌کند که آن هم دارای مشکلاتی است.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: می‌توان با استفاده از راهکارهای دیگر و تکنولوژیهای روز چون تراموا مسئله حمل و نقل شهری در اصفهان را مرتفع نمود.

استاندار اصفهان ادامه داد: من بر این عقیده هستم که احداث مترو در هر نقطه‌ای از شهر اصفهان می‌تواند مشکلاتی را برای آثار تاریخی ایجاد کند چراکه این شهر تاریخی در جای جای خود آثاری تاریخی نهفته‌ای دارد که مترو آسیبی جدی برای آن به شمار می‌رود.

اعتبار احداث سالن اجلاس سران اشتباه واریز شد

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث سالن اجلاس سران غیرمتعهدها در اصفهان ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان شهرداری، استانداری و دولت، قرار شد شهرداری زمین مورد نظر را به منظور احداث مجموعه سالنهای اجلاس سران اختصاص دهد و عملیات اجرایی آن را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه باید اعتبار 28.5 میلیاردی نخست احداث این سالن به شهرداری اصفهان اختصاص می‌یافت، افزود: این اعتبار اشتباها به سمت سازمان مسکن و شهرسازی رفته که این امر کار را با مشکل مواجه کرده و اکنون تلاش می‌کنیم این مبلغ به شهرداری اختصاص یابد.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اعتراض برخی دامداران در خصوص وضعیت خود، اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی از فعالان اعتراضات خود را به شیوه نامطلوبی به نمایش می‌گذارند که انجام چنین امری اشتباه است.

وی ادامه داد: تجمع در نقطه‌ای از شهر و نصب پلاکاردها و تابلوهای اعتراضی حرکت جالبی نیست و نباید فراموش کرد که می‌توان تمامی مشکلات را از طریق پیگیریهای اداری رفع کرد و تمام فعالان عرصه‌های مختلف اصفهان باید بدانند که مدیریت استان تمام تلاش خود را برای حل و فصل مشکلات موجود به کار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مدیریت استان آماده است تا در شرایطی منطقی نسبت به مشکلات پیش آمده پاسخگو باشد.

باید به آثار تاریخی در حال تخریب استان توجه شود

ذاکر اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید پیش از ایجاد زیرساختهای میراث فرهنگی و گردشگری به آثار تاریخی در حال تخریب و در معرض تهدید استان توجه ویژه‌ شود چنانچه اکنون بسیاری از کاروانسراها و مناره‌های اصفهان در حال تخریب هستند.

وی ادامه داد: رسیدگی به میراث فرهنگی و آثار تاریخی نیازمند توجه ویژه تمام دستگاه‌های مرتبط با این امر است زیرا متاسفانه در یک مورد خاص و بر اساس شکایتهای صورت گرفته از سوی مردم و برخی دستگاه‌ها، دستور تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار تاریخی ملی از سوی مرجع قضایی صادر شد که البته مورد اعتراض استانداری قرار گرفت.

ذاکراصفهانی با تاکید بر اینکه در چنین مواقعی استانداری باید پیش از وقوع در جریان کامل امور قرار گیرد، تصریح کرد: قرار است هر اتفاقی که در حوزه آثار تاریخی در شرف وقوع باشد، هماهنگیهای لازم آن با معاونت عمرانی استانداری اصفهان انجام شود و پس از آن با توافقات صورت گرفته، شاهد انجام اقدامات خاص باشیم.

مکتب اصفهان قابل بازآفرینی است

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز بر مفاهیم حوزه فرهنگ اصفهان توجه شده و مسائلی چون گردشگری و ابنیه تاریخی حداقل در قالب گفتمان خودش را نشان داده است.

وی ادامه داد: مکتب اصفهان نیز به عنوان یک اندیشه قابل بازآفرینی است که در حوزه فلسفه مطرح است و اکنون نیز به دنبال بازآفرینی آن هستیم چنانچه به زودی همایش بین المللی فلسفه اسلامی برگزار می‌شود.