ظروف یکبار مصرف از مراسم هیئتهای مذهبی حذف می شود

حسین عبیری گلپایگانی فعال محیط زیست و اعضای سازمانهای مردم نهاد حامی محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت فرهنگسازی برای استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی گفت: تنها راهی که بتواند خطرات استفاده از این ظروف آلاینده را گوشزد کند فعالیت فرهنگی و آموزشی است.

وی افزود: در طول برگزاری نمایشگاه عطر سیب تلاش داریم حذف و جابجایی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی را نهادینه کنیم و آرام آرام با رسیدن ایام محرم در هیئتهای مذهبی بتوانیم ظروف گیاهی و یا ظروف دائمی برای پذیرایی و استفاده مردم جایگزین کنیم.

وی با اشاره به آمار تولید 750 هزار تنی ظروف یکبار مصرف در سال 85 اظهار داشت: احتمالا این آمار در سالهای بعد به دلایل متعدد افزایش یافته است و این آمار نشان می دهد که استفاده از این ظروف در حال افزایش است و جامعه به آموزش و فرهنگسازی برای آشنایی با معایب و مشکلات نیاز دارد.

وی با اشاره به تلاش ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران به همراه فعالیت سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد تاکید کرد: ائمه جماعات مساجد، شوراها و شورایاران محل، رهبران فکری در سطح جامعه هستند و رسانه ها باید در این فرایند آموزشی مردم را یاری دهند تا بتوانیم مصرف این ظروف خطرناک را کاهش دهیم.