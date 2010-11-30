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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

به همت نهادهای محیط زیست/

ظروف یکبار مصرف از مراسم هیئتهای مذهبی حذف می شود

ظروف یکبار مصرف از مراسم هیئتهای مذهبی حذف می شود

طرح حذف ظروف یکبار مصرف در مراسمهای مذهبی هیئتها همزمان با برگزاری نمایشگاه عطر سیب به مناسبت ایام محرم از سوی سازمانهای غیر دولتی محیط زیست آغاز شده است.

حسین عبیری گلپایگانی فعال محیط زیست و اعضای سازمانهای مردم نهاد حامی محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت فرهنگسازی برای استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی گفت: تنها راهی که بتواند خطرات استفاده از این ظروف آلاینده را گوشزد کند فعالیت فرهنگی و آموزشی است.

وی افزود: در طول برگزاری نمایشگاه عطر سیب تلاش داریم حذف و جابجایی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی را نهادینه کنیم و آرام آرام با رسیدن ایام محرم در هیئتهای مذهبی بتوانیم ظروف گیاهی و یا ظروف دائمی برای پذیرایی و استفاده مردم جایگزین کنیم.

وی با اشاره به آمار تولید 750 هزار تنی ظروف یکبار مصرف در سال 85 اظهار داشت: احتمالا این آمار در سالهای بعد به دلایل متعدد افزایش یافته است و این آمار نشان می دهد که استفاده از این ظروف در حال افزایش است و جامعه به آموزش و فرهنگسازی برای آشنایی با معایب و مشکلات نیاز دارد.

وی با اشاره به تلاش ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران به همراه فعالیت سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد تاکید کرد: ائمه جماعات مساجد، شوراها و شورایاران محل، رهبران فکری در سطح جامعه هستند و رسانه ها باید در این فرایند آموزشی مردم را یاری دهند تا بتوانیم مصرف این ظروف خطرناک را کاهش دهیم.

کد مطلب 1201247

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