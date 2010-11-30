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۹ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۶

پپ گواردیولا:

بگذارید از شکست رئال مادرید لذت ببریم / به بارسا می‌بالم

بگذارید از شکست رئال مادرید لذت ببریم / به بارسا می‌بالم

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا با اشاره به پیروزی پرگل آبی و اناری پوشان مقابل رئال مادرید گفت به تیمش می بالد و می خواهد از این پیروزی لذت ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا بامداد امروز سه شنبه در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لالیگا با پنج گل مقابل رئال مادرید در ورزشگاه نیوکمپ به برتری رسید و به صدر جدول رده بندی رقابت‌های لالیگا صعود کرد.

پپ گواردیولا در پایان این دیدار اظهار داشت: دنیا بازی بارسلونا را دید و ما به خودمان می بالیم. در واقع، کاری که ما در دیدار با رئال انجام دادیم، ستودنی است و غرورآفرین. اکنون اجازه دهید بنشینیم و از این پیروزی لذت ببریم. ما این بازی را بازبینی خواهیم کرد و جزئیات آن را از نظر خواهیم گذراند اما الان اشتباه است اگر بخواهیم شادی نکنیم. بازی‌هایی مثل این به ندرت اتفاق می افتد.

سرمربی بارسلونا در ادامه تصریح کرد: البته هنوز دیدارهای زیادی باقی مانده است. ما در دیدار با رئال مادرید تیم بهتر بودیم اما باید پذیرفت که هر دو تیم در سطح بالایی از فوتبال قرار دارند. تیم قدرتمند رئال مادرید فقط دو امتیاز از ما کمتر دارد و اگر به من بود دوست داشتم اختلاف امتیاز آنها با ما بیش از این می بود اما این امکانپذیر نیست با این حال راضی هستیم.

کد مطلب 1201252

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