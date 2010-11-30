13 کشتارگاه کرمان فاقد ناظر ذبح شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی عصر دوشنبه در جمع ناظران ذبح شرعی در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در سراسر استان کرمان 31 کشتارگاه وجود دارد که در این تعداد 13 کشتارگاه فاقد ناظر ذبح شرعی است.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در کشتارگاهها در راستای رعایت مسائل شرعی افزود: مصرف کننده باید در خصوص سالم بودن و حلال بودن گوشت اطمینان داشته باشد.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه دامپزشکی نیز در این خصوص اظهارداشت: لایحه نظارت ذبح شرعی در سال 87 به مجلس ارائه و مجلس شورای اسلامی در اوایل سال 88 با تصویب این لایحه و ابلاغ به وزارتخانه جهاد کشاورزی، دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور شروع به تدوین دستورالعملهای لازم جهت اجرای این مصوبه کرد.

حجت الاسلام محمد لیاقتی افزود: چون که در ابتدای راه هستیم مشکلات زیادی وجود دارد ولی بایستی اطمینان لازم را در مسئله شرعی و حلیت فراورده های دامی در جامعه ایجاد کنیم.

وی ضمن اشاره به برخی معضلات و تبعات منفی استفاده از فرآورده های غیرحلال در زندگی، تصریح کرد: حضور به موقع ناظرین ذبح شرعی و تذکرات می تواند بر صحت شرعی بودن گوشت استحصالی و کم کردن این تبعات بیافزایند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی ققیه سازمان دامپزشکی کشور گفت: در راستای آموزش ناظرین، ذابحین، مدیران کشتارگاه ها و کلیه افراد مرتبط با کشتارگاهها برنامه هایی تدوین شده که به زودی اجرا می شود.