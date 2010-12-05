کودکانی که تنفس دهانی دارند دچار ضعف جسمانی می شوند

دکتر محسن نراقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رشد فیزیکی کودکانی که تنفس دهانی دارند تا حدودی دچار اختلال می شود و در نتیجه قد و جسم نحیف تری پیدا می کنند.

وی با اشاره به عوارض تنفس دهانی که سلامت کودکان را دچار اختلال می کند، افزود: کودکانی که از راه دهان تنفس می کنند اغلب در طول روز خسته و بی حالی هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افرادی که عادت دارند از راه دهان تنفس کنند اغلب دچار مشکلاتی همچون خشکی گلو، تخریب ریه و تضعیف سیستم دفاعی بدن می شوند که ممکن است در طولانی مدت، مستعد برونشیتهای مکرر شوند.

این جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ادامه داد: تنفس از راه دهان باعث می شود اکسیژن به درستی به بافتهای بدن نرسد و همین امر او را از استراحت مطلوب و خواب شبانه باز می دارد.