۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کودکانی که تنفس دهانی دارند دچار ضعف جسمانی می شوند

رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی ایران از ضعف جسمانی کودکانی خبر داد که از راه دهان تنفس می کنند.

دکتر محسن نراقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رشد فیزیکی کودکانی که تنفس دهانی دارند تا حدودی دچار اختلال می شود و در نتیجه قد و جسم نحیف تری پیدا می کنند.

وی با اشاره به عوارض تنفس دهانی که سلامت کودکان را دچار اختلال می کند، افزود: کودکانی که از راه دهان تنفس می کنند اغلب در طول روز خسته و بی حالی هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افرادی که عادت دارند از راه دهان تنفس کنند اغلب دچار مشکلاتی همچون خشکی گلو، تخریب ریه و تضعیف سیستم دفاعی بدن می شوند که ممکن است در طولانی مدت، مستعد برونشیتهای مکرر شوند.

این جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ادامه داد: تنفس از راه دهان باعث می شود اکسیژن به درستی به بافتهای بدن نرسد و همین امر او را از استراحت مطلوب و خواب شبانه باز می دارد.

