87 درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی والدین فاقد صلاحیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد الوند عصر دوشنبه در همایش هم اندیشی مدیران بهزیستی و مسئولان مهدهای کودک در کرمان اظهارداشت: فرزندان تحت نظارت بهزیستی به دو گروه تقسیم می شوند که گروه اول شامل فرزندانی است که پدر و مادر، خانواده و بستگان درجه یک ندارند و دسته دوم شامل کسانی است که پدر و مادر و خانواده دارند اما صلاحیت نگهداری از فرزندان خود را ندارند.

وی با بیان اینکه 87 درصد فرزندان تحت پوشش بهزیستی از دسته دوم هستند گفت: اولویت اصلی سازمان بهزیستی برنامه ریزی برای بالا بردن کیفیت زندگی تمامی فرزندان تحت پوشش بهزیستی است.

الوند سیاستهای کلی سازمان برای نگهداری از این کودکان را زمینه سازی برای ورود به خانواده های جایگزین و فراهم آوردن شرایط مناسب در خانه های کودک و نوجوان برای نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست دانست.

مشاور معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور محور اصلی فعالیتهای بهزیستی در سراسر کشور را یکسان دانست و گفت: همه در بهزیستی در تلاش هستند تا فرزندانی موفق، متدین، مستقل و متعهد تربیت کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در ادامه به تعداد فرزندان تحت پوشش بهزیستی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در استان کرمان هزار و 320 فرزند مقیم در خانه های کودک و نوجوان زندگی می کنند که علاوه بر این هزار و 480 فرزند نیز مقیم در خانواده های جایگزین هستند.

رضا عباسی تعداد کل مراکز شبه خانواده سراسر استان کرمان را 56 مرکز اعلام کرد و گفت: کل یارانه های پرداختی در سال گذشته به این مراکز از سوی بهزیستی بیش از 13 میلیارد ریال بوده است.

عباسی خاطر نشان کرد: تعداد کل دانشجویان شبه خانواده بهزیستی 221 نفر است که از این تعداد 83 نفر در مراکز و 108 نفر امداد بگیر سازمان هستند.