مازندرانی ها همواره برای ملت ایران نافع بوده اند/ جزئیات هشتادهمین سفر استانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ساری، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور صبح امروز سه شنبه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی ساری در جمع خبرنگاران، مازندران را دیار زنان و مردان مومن، پاک و آسمانی و فرزندان پیامبر عظیم الشان اسلام دانست و گفت: مازندران مرکز نشو و نمای اسلام علوی و اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی افزود: در این خطه عارفان، مجاهدان، مردان و زنان بزرگی رشد کرده اند که بخش مهمی از تاریخ فرهنگ ایران زمین را شکل داده اند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه مازندران خطه تلاش و کوشش وقفه ناپذیری بوده است، گفت: مردان و زنان مازندران همواره برای ملت ایران نافع بوده اند یعنی هم نفع معنوی داشته اند و هم نفع مادی.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز هم مردان و زنان مازندرانی در سنگر صیانت از ارزش های اسلام ناب و استقلال و عزت ایران هستند. وی اضافه کرد: خدا را شکر می کنیم که نسل امروز آرمانی تر، آگاه تر و مومن تر از گذشته در همه صحنه ها به صورت پرشور حضور دارند.

احمدی نژاد در توصیف زیبایی های مازندران عنوان کرد: زیبایی روح، اخلاق و اندیشه مردم با زیبایی طبیعت مازندران امتزاج ایجاد کرده پس مازندران دیار همه زیبایی هاست.

رئیس قوه مجریه در ادامه به برنامه هشتادمین سفر استانی هیئت دولت به استان مازندران اشاره کرد و افزود: در این سفر وزرا به همه شهرستانهای استان سفر خواهند کرد و در شوراهای عالی اداری این شهرستانها حضور خواهند داشت. ضمن اینکه برخی کارگروه ها در خود استان تشکیل می شود از جمله کارگروه فرهنگی که بنده نیز در آن شرکت خواهم کرد.

وی افزود: همچنین جلسه ای با خانواده ایثارگران و منتخبین خواهیم داشت. ضمن اینکه جلسه هیئت دولت نیز در این استان تشکیل خواهد شد و در آن نظرات و پیشنهادات وزرا و معاونین مورد بحث و بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اگر احیانا برای انجام پروژه های مختلف از جمله پروژه های عمرانی در این استان مانعی وجود داشته باشد آن را با هم اندیشی در جلسه هیئت دولت برطرف خواهیم کرد، گفت: دولت از انجام پروژه های مختلف در استان مازندران حمایت خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر سوم به استان مازندران یک گام بلندتری در مسیر پیشرفت و تعالی این استان باشد.