پل چمخاله با اعتبار 20 میلیارد ریال ساخته می شود

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: پل گزافرود نیز با یک دهانه 35 متری با اعتبار هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از سال گذشته آغاز شده و در کنار پل قدیمی بر روی رودخانه گزافرود، در حال اجراست.

وی همچنین بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی منطقه و افزایش ایمنی رانندگی را از مزایای اجرای این دو پروژه دانست و اظهار داشت: طی چند سال اخیر پروژه های زیادی در بخش راه گیلان عملیاتی شده است که با تکمیل ساخت آنها وضعیت ترافیک، عبور و مرور، ایمنی و سایر موارد ارتقاء پیدا خواهد کرد.

مدیرکل راه و ترابری گیلان اساس و توسعه هر منطقه را جاده های مواصلاتی دانست و گفت: برای توسعه و رونق اقتصادی هر منطقه باید راه های ارتباطی و حمل و نقلی فراهم باشد تا شرایط برای فعالیت تجاری و اقتصادی مهیا شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از شاخص های اصلی توسعه اقتصادی کشورها رشد و توسعه صنعت حمل و نقل است، یادآورشد: در شرایط کنونی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر است.