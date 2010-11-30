۹ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۹

در استان گیلان؛

پل چمخاله با اعتبار 20 میلیارد ریال ساخته می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گیلان گفت: پل چمخاله با یک دهانه 80 متری از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری است که با اعتبار20 میلیارد ریال در کنار پل قدیمی چمخاله در حال اجراست.

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: پل گزافرود نیز با یک دهانه 35 متری با اعتبار هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از سال گذشته آغاز شده و در کنار پل قدیمی بر روی رودخانه گزافرود، در حال اجراست.

وی همچنین بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی منطقه و افزایش ایمنی رانندگی را از مزایای اجرای این دو پروژه دانست و اظهار داشت: طی چند سال اخیر پروژه های زیادی در بخش راه گیلان عملیاتی شده است که با تکمیل ساخت آنها وضعیت ترافیک، عبور و مرور، ایمنی و سایر موارد ارتقاء پیدا خواهد کرد.   

مدیرکل راه و ترابری گیلان اساس و توسعه هر منطقه را جاده های مواصلاتی دانست و گفت: برای توسعه  و رونق اقتصادی هر منطقه باید راه های ارتباطی و حمل و نقلی فراهم باشد تا شرایط برای فعالیت تجاری و اقتصادی مهیا شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از شاخص های اصلی توسعه اقتصادی کشورها رشد و توسعه صنعت حمل و نقل است، یادآورشد: در شرایط کنونی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر است.

