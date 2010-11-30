وحدت سیاسی بدون مرجعیت و روحانیت کارساز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، محمد نبی حبیبی، شامگاه دوشنبه در حاشیه دیدار با آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به اهداف سفر اعضای شورای مرکزی این حزب به قم، اظهار داشت: اصولاً ملاقات‌های اعضای این حزب با مراجع و روحانیت مستمر و دائمی است؛ زیرا ما این دیدار‌ها را به عنوان کار تشکیلالتی ضروری می‌دانیم و معتقدیم رهنمودهایی که در این ملاقات‌ها توسط این بزرگواران ارائه می‌شود، هم برای اعضای حزب و هم برای دیگران مفید و مؤثر است.



وی افزود: در همین راستا هفته گذشته با حضرات آیات صافی گلپایگانی، سبحانی و علوی گرگانی دیدار داشته و امروز نیز خدمت حضرات آیات نوری همدانی و مکارم شیرازی رسیده و رهنمودهای لازم را دریافت نمودیم.



احزاب در برابر توطئه‌ها ایستادگی کنند



دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه اسلام و انقلاب، تصریح کرد: امروز دشمنان در نبرد نرم بیش از هر چیزی در صدد سست کردن پایه‌های اعتقادی مردم، ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف و بر هم زدن وحدت می‌باشند؛ بنابراین احزاب سیاسی درون نظام اسلامی باید در عرصه مقابله با این نبرد حضور مؤثر داشته باشند و با دریافت رهنمودهای لازم از رهبری، مراجع و روحانیت در مقابل این توطئه‌ها ایستادگی نمایند.



حبیبی با بیان این مطلب که یکی از اهداف اصلی دشمنان که از دیرباز درصدد آن بودند خدشه دار کردن اصل ولایت و شخص ولی فقیه است، یادآور شد: مراجع عظام در این زمینه می‌توانند با رهنمودهای ارزشمند و راهگشای خود، سطح آگاهی مردم را بالا برده و مفید باشند.



وی، مسئله وحدت بین احزاب پایبند به اصول نظام اسلامی را بسیار ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: البته اگر این وحدت بدون محوریت ولایت، مرجعیت و روحانیت باشد کار به سر انجام نخواهد رسید، بنابراین باید به این مسئله اهتمام ویژه‌ای داشت.



ترورهایی به نشانه عجز!



دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی همچنین با اشاره به ترورهای اخیر، اذعان داشت: امروز دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که با صدور قطعنامه و ترفندهای دیگر نمی‌توانند مانع پیشرفت ایران اسلامی به خصوص در زمینه دانش صلح آمیز هسته‌ای بشوند، در همین راستا اقدام به ترور اشخاص و حذف فیزیکی افراد کارآمد و مؤثر می کند.



وی از مسئولان امنیتی و انتظامی خواست تا ضمن برخورد قاطع با بیان این وقایع، از افرادی که سرمایه‌های انقلاب و نظام هستند، محافظت بیشتری نماید.