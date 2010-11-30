نیمی از انگلیسیها به آدم فضاییها اعتقاد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیرباز ترافیک اشیای آسمانی ناشناس یا همان بشقاب پرنده های موجودات فضایی در آسمان انگلیس بسیار بالا بوده است به طوریکه حتی وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی نیز دستور تحقیق در مورد یوفوها را صادر کرده بود.

اکنون نتایج یک نظرسنجی که سایت "youGov" برای انجمن علوم سلطنتی انگلیس انجام داده است، نشان می دهد که بشقاب پرنده ها حق دارند به مسافرت به انگلیس علاقه داشته باشند!

درحقیقت نتایج این نظرسنجی که از بیش از دو هزار شهروند بزرگسال انجام شد، نشان می دهد که 44 درصد از مردم این کشور معتقدند که حیات موجودات فرازمینی واقعا وجود دارد.

در این میان، مردان اعتقاد بیشتری به بیگانگان دارند به طوریکه 46 درصد از آنها به وجود فضاییها باور دارند.

در کل نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که ما در جهان تنها نیستیم به طوریکه نیمی از انگلیسیها به بشقاب پرنده ها عقیده دارند و به همین دلیل در چند سال اخیر 3 بار سفینه فضاییها در آسمان این کشور رویت شده است.

اما نتایج این تحقیقات به اینجا ختم نمی شود به طوریکه یک سوم مصاحبه شوندگان این نظرسنجی اظهار داشته اند که شخصا در تلاشند تا با بیگانگان فضایی از نوع ET تماس برقرار کنند.

براساس گزارش دیلی میل، تنها 28 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشتند که اعتقادی به حیات فرازمینی ندارند و 28 درصد نیز اظهار داشتند که نمی توانند در این مورد مطمئن باشند.