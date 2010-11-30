زمان برگزاری کنسرت پژوهشی گیتار لیلی افشار تغییر کرد

لیلی افشار نوازنده گیتار کلاسیک با اعلام این خبر در خصوص چرایی لغو این کنسرت پژوهشی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : به دنبال آلودگی هوا و تعطیلی مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ها برگزاری کنسرت پژوهشی گیتار در کنسرواتوار تهران لغو شد و قرار است این کنسرت پژوهشی روز جمعه 12 آذرماه از ساعت 11 تا 16 در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی برگزار شود.

وی در ادامه به هدف از برگزاری این کنسرت پژوهشی اشاره کرد و گفت : در این سمینار تکنیک گیتار نوازی را از ابتدا به طور آموزشی توضیح می دهم و پس از آن درباره تاثیر تفکر درخصوص موسیقی و ارائه ایده های جدید سخن خواهم گفت در واقع هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی این است که به هنرآموزان این نکته را سفارش کنم که از شیوه تقلید صرف در موسیقی پرهیز کنند و تفکر و ایده پروری را جایگزین آن کنند.

این نوازنده گیتار در توضیح کم و کیف بررسی تکنیک و تاثیر موسیقی بر شیوه های گیتارنوازی گفت : این کارگاه یک روزه در طی دو زمان سه ساعته برگزار می شود در بخش نخست از این کارگاه یک روزه تکنیک های گیتار کلاسیک از تکنیک های اولیه تا پیشرفته، شیوه اجرای تکنیک های قطعات در دوره های مختلف و بررسی بصورت عملی، شیوه آموزش گیتار کلاسیک و نکات مهمی که یک مدرس بایستی رعایت کند، شیوه های مختلف تمرین قطعات و رفع مشکلات ذهنی و فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد ؛ قسمت دوم این کارگاه یک روزه نیز به بررسی اصول اجرای قطعات در دوره های مختلف موسیقی و در نهایت به پاسخگویی به سوالات حضار اختصاص دارد.