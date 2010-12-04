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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

علوم انسانی و مسئله تخصص-4/

فلسفه مادر علوم انسانی است

فلسفه مادر علوم انسانی است

استاد فلسفه تربیت دبیر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ع)در مورد ضرورت آگاهی متخصصان علوم انسانی از تحولات علوم طبیعی گفت: علوم طبیعی با فلسفه گره خورده‏اند چرا که فلسفه می‏تواند علم کلی علوم طبیعی باشد و بعنوان مادر علوم انسانی محسوب شود.

دکتر علی محمد صابری درگفتگو با خبرنگار مهر درباره علوم انسانی و مسئله تخصص گفت: در علوم انسانی ، بازنگری در تحصیل و تحقیق در رشته‏های علوم انسانی بسیار مهم است تا در بعد ترجمه. متأسفانه آثاری که ما در علوم انسانی داریم بیشتر ترجمه است که استفاده از تألیفات و خوراکهای دیگران است که به ما می‏دهند. ما به تألیف، بیشتر نیاز داریم و کار تألیف و نوشتار کتاب یک کار کاملاً تخصصی است .

وی افزود: مقاطع پسادکتری در ایران نداریم در حالیکه این مقاطع در کشورهای خارجی  مقطعی برای گسترش و بسط حوزه علوم انسانی است حتی بعنوان بسط فرهنگ است. یعنی کارپژوهش و آموزش در ایران در مقطع دکتری باقی می‏ماند و آنجا مدرکی داده می‎شود و فرد به سراغ شغل خود می‏رود.

صابری گفت: ما امکانات و استادان تدریس رشته‏های مضاف را نداریم چرا که دوره‏های پسا دکتری تأسیس نشده و ما استادانی که قدرت خوانش این متون تخصصی را داشته باشند نداریم تا به تفسیر این متون بپردازند، این مسئله باعث می‏شود  علوم انسانی ما عقیم بماند چرا که فلسفه پایه تفکر است و به توسعه علوم کمک می‏کند . ما باید به تحصیل درفلسفه‏های مضاف اهمیت بدهیم .

صابری در مورد اینکه در جهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید  اظهار داشت: من می‏توانم در متون رشته خود  تفکر فلسفی بکنم وقتی اینکار را کردم اندیشه‎ای پدید می‎آید که آن اندیشه قبلی نیست یعنی یک نگاه جدید به سنت قدیم فلسفی است.

وی گفت: معتقدم ر رشته خودم می‏توانم متون اصیل فلسفی و عرفانی را با هدف کشف حقیقت مطالعه کنم، اینکه پشت این متن چه خوابیده و چه سِری است . ما علاوه بر تحصیل در علوم عقلی نیاز به یافتن و کشف کردن و بدست آوردن علم کشفی و شهودی و خدادادی داریم . این الگوها در مطالعه کتب فلسفی و میان رشته‏ای مد نظر است.

این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: افلاطون یک آکادمی در یونان تأسیس کرد که سه درجه علمی داشت. درجه اول تحصیل علوم طبیعی و درجه دوم تحصیل ریاضیات و درجه سوم تحصیل الهیات بود . علوم طبیعی به تفکر و تعقل ما در آیات الهی کمک می‏کند و ما را به دنبال کشف اسرار خلقت که توحید است می‏رساند .

وی افزود: تفکر در علوم طبیعی انسان را سمیع و بصیر می‏کند. علوم طبیعی باید حداقل بعنوان علوم پایه‏ای مورد استفاده اهل علم در رشته علوم انسانی قرار بگیرد. باید از فیزیک آگاه باشیم تا سراغ فلسفه فیزیک برویم.

کد مطلب 1201301

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