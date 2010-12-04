فلسفه مادر علوم انسانی است

دکتر علی محمد صابری درگفتگو با خبرنگار مهر درباره علوم انسانی و مسئله تخصص گفت: در علوم انسانی ، بازنگری در تحصیل و تحقیق در رشتههای علوم انسانی بسیار مهم است تا در بعد ترجمه. متأسفانه آثاری که ما در علوم انسانی داریم بیشتر ترجمه است که استفاده از تألیفات و خوراکهای دیگران است که به ما میدهند. ما به تألیف، بیشتر نیاز داریم و کار تألیف و نوشتار کتاب یک کار کاملاً تخصصی است .
وی افزود: مقاطع پسادکتری در ایران نداریم در حالیکه این مقاطع در کشورهای خارجی مقطعی برای گسترش و بسط حوزه علوم انسانی است حتی بعنوان بسط فرهنگ است. یعنی کارپژوهش و آموزش در ایران در مقطع دکتری باقی میماند و آنجا مدرکی داده میشود و فرد به سراغ شغل خود میرود.
صابری گفت: ما امکانات و استادان تدریس رشتههای مضاف را نداریم چرا که دورههای پسا دکتری تأسیس نشده و ما استادانی که قدرت خوانش این متون تخصصی را داشته باشند نداریم تا به تفسیر این متون بپردازند، این مسئله باعث میشود علوم انسانی ما عقیم بماند چرا که فلسفه پایه تفکر است و به توسعه علوم کمک میکند . ما باید به تحصیل درفلسفههای مضاف اهمیت بدهیم .
صابری در مورد اینکه در جهانی که به میان رشتهای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار میآیید اظهار داشت: من میتوانم در متون رشته خود تفکر فلسفی بکنم وقتی اینکار را کردم اندیشهای پدید میآید که آن اندیشه قبلی نیست یعنی یک نگاه جدید به سنت قدیم فلسفی است.
وی گفت: معتقدم ر رشته خودم میتوانم متون اصیل فلسفی و عرفانی را با هدف کشف حقیقت مطالعه کنم، اینکه پشت این متن چه خوابیده و چه سِری است . ما علاوه بر تحصیل در علوم عقلی نیاز به یافتن و کشف کردن و بدست آوردن علم کشفی و شهودی و خدادادی داریم . این الگوها در مطالعه کتب فلسفی و میان رشتهای مد نظر است.
این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: افلاطون یک آکادمی در یونان تأسیس کرد که سه درجه علمی داشت. درجه اول تحصیل علوم طبیعی و درجه دوم تحصیل ریاضیات و درجه سوم تحصیل الهیات بود . علوم طبیعی به تفکر و تعقل ما در آیات الهی کمک میکند و ما را به دنبال کشف اسرار خلقت که توحید است میرساند .
وی افزود: تفکر در علوم طبیعی انسان را سمیع و بصیر میکند. علوم طبیعی باید حداقل بعنوان علوم پایهای مورد استفاده اهل علم در رشته علوم انسانی قرار بگیرد. باید از فیزیک آگاه باشیم تا سراغ فلسفه فیزیک برویم.
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