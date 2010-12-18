جاده های شمالشرق استان تهران قربانی می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، جاده های شمال شرق استان تهران در نواحی مختلف با مشکلات عدیده ای مواجه است و ساکنین مناطق مسکونی مذکور هر از چند گاهی شاهد تصادفاتی سهمگین با تلفات جانی و مالی بسیار هستند.

اطلاق عنوان مرگ به ابتدای نام بسیاری از مناطق حادثه خیز شمالشرق استان تهران به امری عادی مبدل شده است که سرازیری مرگ، پیچ مرگ، تنگه مرگ، دو راهی مرگ و غیره از آن جمله اسامی ای است که با توجه به میزان تصادفات در این مناطق واقعی به نظر می رسد.

با معنی بودن این اسامی برای این مناطق بدان جهت است که جاده های این نواحی جان برخی از ساکنان آن را گرفته و زندگی جمع کثیری را نیز با خطراتی جدی مواجه می سازد و کم نیستند مادرانی که روزانه با علم از مخاطرات جاده های شمال شرق استان تهران فرزندان خود را برای کار روزانه از درب خانه بدرقه و شامگاهان با نگرانی، چشم براه بازگشت آنها می مانند.

ضرورت تسریع در ساماندهی جاده های شمالشرق استان تهران

البته طرحهای مختلفی برای بهبود بار ترافیکی مسیرهای یاد شده، کاستن از سوانح رانندگی و در نتیجه کاهش تلفات جاده ای وجود دارد اما هر یک به شکلی یا مسکوت مانده یا صورت اجرایی به خود نگرفته و مردم همچنان شاهد معضلات ناشی از این جاده های پرخطر هستند.

آزادراه تهران - پردیس که به گفته وزیر راه و ترابری در آینده به جاده هراز ختم می شود به رغم آمادگی خط رفت پردیس به تهران به روی مردم باز نیست و البته وزیر راه و ترابری از افتتاح هر دو لاین آن تا دو ماه آیند خبر داده است.

حمید بهبهانی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، سه مشکل اساسی را به عنوان دلایل تاخیر در راه اندازی آزادراه تهران - پردیس دانست و افزود: یکی از این مشکلات پیرامون زمینهای متعلق به ارتش است که هنوز فرایند واگذاری در خصوص این اراضی برای احداث یک سامانه پل صورت نگرفته و ارگان مذکور با ایجاد موانعی اجرای عملیات را ناممکن می سازند.

وی می افزاید: علاوه بر معضل مذکور افزوده شدن مسیری بالغ بر پنج کیلومتر در انتهای پردیس و به جهت رساندن این آزادراه به شهر بومهن دیگر دلیل تاخیر در بهره برداری از پروژه آزادراه تهران - پردیس است.

بهبهانی مشکلات مالی را به عنوان دیگر دلیل تاخیر در راه اندازی آزادراه تهران - پردیس دانست و گفت: دیگر مشکلی که می توان در مسیر احداث این آزادراه بدان اشاره کرد عدم تزریق 30 میلیارد تومان اعتبار از سوی طرفهای مشارکت است.

با وجود مشکلات یاد شده و آمادگی دست کم یک مسیر آزادراه مذکور جهت بهره برداری، مردم نمی توانند از آن استفاده کنند که این امر صدای اعتراض روحانیت حاضر در منطقه را نیز درآورده است.

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی با گلایه از عدم بازگشایی حداقل یک لاین این آزادراه برای استفاده مردم اظهار داشت: دلیل اینکه یکی از مسیرهای آزاد راه تهران - پردیس باز است اما مردم نمی توانند از آن سود ببرند بر من پوشیده است.

حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی بیان داشت: اگر این آزادراه باز است دلیلی برای جلوگیری از استفاده مردم وجود ندارد زیرا یک ماه، یک روز، یک ساعت، یک دقیقه و حتی یک لحظه نباید امور خدمت رسانی به تعویق بیفتد.

سخنان امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی حجت را بر مسئولان تمام کرد اما همچنان مردم قادر به استفاده از این خدمت ارائه شده نیستند.

کمربندیهای بومهن از شمال و جنوب دو مسیر کاهنده ترافیک طولانی شهر بومهن و جاده تهران - شمال محسوب می شود که این ترافیک در روزهای انتهایی هفته به قدری سنگین است که مردم بومی را از انجام امور روزمره خود بازمی دارد.

البته پروژه مذکور در بخش جنوبی شهر بومهن قسمتهای اعظم از مراحل خود را طی کرده اما ادامه مسیر کمربندی در حوزه استحفاظی شهرستان دماوند بدون کوچکترین اقدام عمرانی باقی مانده و عدم اجرای آن عملا طرح یاد شده را عقیم خواهد گذاشت.

این کمربندی از سمت شمال نیز با معضل همیشگی نواحی شمالشرق استان تهران یعنی معارضین شخصی مواجه است اما معاون فرماندار تهران از راه اندازی هر دو کمربندی تا سه سال آینده سخن به میان آورده است.

محمدرضا میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو کمربندی جنوبی و شمالی بومهن پروژه هایی پراهمیت جهت رفاه حال مسافران گذری، اهالی محلی و تکمیل طرح آزادراه تهران - پردیس محسوب می شوند.

این مسئول ادامه داد: با راه اندازی کمربند جنوبی بومهن تا یک سال و کمربند شمالی ظرف سه سال آینده معضلی بنام ترافیک در نواحی مذکور وجود نخواهد داشت و مردم با آسودگی بیشتری می توانند از مسافرت خود لذت ببرند.

اما داستان این سه سال معاون فرماندار تهران همان حکایت گاو شدن گوساله و آب شدن دل صاحبش است و به نظر می رسد مردم بومهن و مسافران نواحی شمالی کشور باید تا پایان این مدت از معضلات یاد شده رنج ببرند.

حال در ادامه این بحث به شکلی موشکافانه بخش به بخش نقاط حادثه خیز جاده های شمالشرق استان تهران را بررسی کرده و با ذکر دلایل، خطرساز بودن نقاط مذکور، راهکارهای موجود ارائه شده از سوی کارشناسان امر را نیز ارائه خواهیم کرد تا حداقل خوانندگان این گزارش با آشنایی از نواحی خطرناک بیش از پیش رعایت قانون را با فرمان، دنده، گاز و کلاژ اتومبیل خود همراه ساخته و از وقوع حوادث دلخراش جلوگیری کنند.

سرازیری مرگ جاجرود نخستین منطقه حادثه خیز شمالشرق تهران

کار را با اولین نقطه حادثه خیز شمالشرق استان تهران آغاز می کنیم صبح دل انگیز یک روز پیش از تعطیلات، قصد یک سفر تفریحی به مناطق همیشه خوش آب و هوای شمالی کشور، آغاز حرکت، دور شدن از هوای آلوده پایتخت با 15 کیلومتر رانندگی، خودنمایی آهسته آهسته جلوه های طبیعی نواحی شمالشرق استان تهران، آب و هوایی مطبوع، نمایی از شهر سرسبز جاجرود و رودخانه پر آب جاری در آن، پیچی نسبتا طولانی، یک سرازیری تند، پلیس راه، ترمز، ترمز، ترمز و... دو قطعه فلزی که اینبار بر اثر حرارت بیش از اندازه و کاهش استحکاک موجبات توقف خودرو را فراهم نیاورده و خانواده ای را با مصیبتی جبران ناپذیری مواجه می سازد.

اهالی شمالشرق استان تهران سرازیری یاد شده در سناریوی فوق را با نام خوفناک "سرازیری مرگ جاجرود" می شناسند که از آخرین حوادث این منطقه می تواند به تصادف سه کامیونت بر اثر ایراد در سامانه ترمز خودروی سنگین هوو و کشته شدن راننده خودروی میانی، سرازیر شدن خودرویی سنگین و آسیب رسیدن به 15 خودروی سواری دیگر، واژگونی تانکر حامل سوخت و لغزنده شدن این مسیر تا ساعاتی متمادی و غیره اشاره کرد. فرمانده پاسگاه پلیس راه جاجرود در گفتگو با خبرنگار مهر در جاجرود اظهار داشت: محدوده عملیاتی پلیس راه تهران - آبعلی از ابتدای پل شهید بابایی آغاز و تا امامزاده هاشم(ع) ادامه داشته و مسیرهای فرعی متعددی همچون "پارچین"، راه مواصلاتی جاده سد لتیان و جاده کارخانه سیمان شمال را نیز شامل می شود. سرهنگ مجید کربلایی از وجود پنج نقطه حادثه خیز در طول مسیر جاده های فوق خبر داد و افزود: با توجه به آمار سوانح رانندگی پنج نقطه حادثه خیز در طول مسیر یاد شده وجود دارد. این مسئول ادامه داد: این نواحی حادثه خیز به ترتیب تعدد وقوع سوانح را در محدوده های ناحیه صنعتی "کمرد"، منطقه تفریحی "آهک دره"، محدوده ماهواره بومهن، تیزی آبعلی و "شمس آباد" شامل می شوند. وی پیرامون سرازیری جاجرود خاطرنشان کرد: بدلیل پیچهای متعدد در طول این جاده، وجود سراشیبی نسبتا تند قبل از پاسگاه پلیس راه جاجرود، راندن خودرو توسط افرادی فاقد آموزش و تجربیات ضروری موجب رها شدن خودروهای اغلب سنگین باربری در این مسیر می شود. کربلایی بیان داشت: حال این راننده ناشی قصد بازگرداندن اتومبیل شتاب گرفته به حالت اولیه بدون بکارگیری دنده و با استفاده از سامانه ترمز کشنده را دارد که توقف خودرو در این حالت امری دشوار قلمداد شده و معمولا واژگونی را به دنبال دارد که متاسفانه نمونه های متعددی از اینگونه سوانح رانندگی در سرازیری جاجرود به وقوع می پیوندد.

فرمانده پاسگاه پلیس راه جاجرود پیرامون دیگر نواحی حادثه خیز جاده تهران - آبعلی عنوان کرد: از دیگر نواحی حادثه خیز جاده تهران - آبعلی می توان به آهک دره مستقر در بعد از پیست اسکی آبعلی به سمت امامزاده هاشم(ع) اشاره کرد که عرض کم مسیر موجب سرگردانی رانندگان، ایجاد تصوری واهی از داشتن دید مناسب و کافی، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و در نتیجه بروز تصادفات با تلفات جانی سنگین می شود.

این مسئول در خصوص دلایل خطرساز شدن منطقه موسوم به ماهواره بومهن اظهار داشت: ناحیه حادثه خیز دیگر شمالشرق استان تهران منطقه ای موسوم به ماهواره بومهن است که از تقاطع "کرشت" آغاز و به ورودی بومهن ختم می شود این مسیر با باریک شدن یکباره در گلوگاه اجرای طرح آزادراه تهران - پردیس، کاهش سرعت از محدوده بزرگراهی به داخل شهری، عدم توجه به جلو، عدم رعایت سرعت محدوده شهری و خطای انسانی و تصادفات زنجیره ای خطرناکی را رقم می زند.

وی با بیان اینکه محل خود پاسگاه پلیس راه جاجرود می تواند حادثه ساز باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مقامات ارشد پلیس راه و مسئولان منطقه ای پیرامون خطرساز بودن محل کنونی پلیس راه به دلایلی همچون انجام ثبت ساعت، توزین بار توسط باسکول، ایجاد تراکم در مقابل این مرکز و تشدید حوادث احتمالی به اجماع رسیده اند.

سرهنگ مجید کربلایی بیان داشت: با توجه به این مباحث طرحی در خصوص تغییر مکان پاسگاه پلیس راه جاجرود ارائه و به جهت وجود فضایی مناسب در پشت مرکز مذکور احتمال عقب نشینی قریب الوقوع آن وجود دارد.

تبدیل جاجرود به مسیری درون شهری و نیاز مبرم به احداث کمربندی

فرمانده پاسگاه پلیس راه جاجرود با اشاره به صنعتی شدن نواحی جاجرود تا پردیس افزود: با نگاهی کلی به نواحی ابتدایی شمالشرق استان تهران در حد فاصل جاجرود تا شهر پردیس، خواهیم دید که مسیرهای مذکور با توجه به واحدهای صنعتی و تجاری از شکل یک بزرگراه به خیابانی شهری تغییر وضعیت یافته است.

این مسئول با تاکید بر لزوم جداسازی ترافیک ترانزیتی از آمد و شدهای داخلی عنوان کرد: وجود یک کمربندی در نواحی کارگاهی مذکور امری ضروری است تا با تفکیک ترافیک ترانزیتی از آمد و شدهای داخلی ضمن کاستن از بار تردد روزانه امنیت کافی نیز برای سکنه برقرار شود.

وی بیشترین آمار تصادفات منجر به تلفات جاده های در حال عبور از نواحی کارگاهی را به خودروهای سنگین نسبت داد و گفت: اکثر تلفات رانندگی در مسیرهای مناطق کارگاهی شمالشرق استان تهران به خودروهای سنگین در حال عبور به سمت شمال کشور مرتبط بوده که این امر مویدی بر شتاب روزافزون تبدیل مناطق مذکور به نواحی شهری و خطرساز بودن تردد خودروهای ترانزیتی در کنار دیگر وسایل نقلیه است.

کربلایی اظهار داشت: به رغم وجود برخی مشکلات در مسیر جاده های شمالشرق استان تهران و کل کشور همچنان خطاهای انسانی عامل نخست تلفات رانندگی محسوب می شود.



رئیس اداره راه و ترابری دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: منطقه حوزه استحفاظی راه و ترابری دماوند از محل تقاطع غیرهمسطح بومهن آغاز و به انتهای پل شماره چهار "دلیچاهی" خاتمه می یابد که البته محورهایی فرعی نظیر کیلان - ساران، مشاء و نزدیک به 200 کیلومتر راه روستایی نیز در محدوه این حوزه قرار دارد.

ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش خطرات جاده ای در "جابان" و "سربندان"

سید محمد موسوی پیرامون نواحی حادثه خیز مناطق یاد شده عنوان کرد: خوشبختانه با رسیدن به مراحل انتهای تکمیل طرح چهارخطه شدن جاده های دماوند به فیروزکوه و دماوند به رودهن از تلفات ناشی از سوانح رانندگی رخ به رخ تا حد قابل ملاحظه ای کاسته شده است.

این مسئول ادامه داد: اما بیشترین سوانح رانندگی این محور به مناطقی همچون دلیچاهی، ابتدای تقاطع غیرهمسطح بومهن و حوالی مناطق مسکونی "جابان" و "سربندان" اختصاص دارد.

وی با اشاره به دلایل خطرساز بودن مناطق فوق عنوان کرد: در خصوص خطرساز شناخته شدن نواحی مذکور دلایل مختلفی وجود دارد به عنوان مثال محدوده درون شهری دو روستای جابان و سربندان به سبب وجود ساخت و سازهای غیرمجاز، عدم برخورد اصولی با این روند غیرقانونی، تغییر وضعیت محور از جاده به خیابان درون شهری، آمار بالای تردد عابران پیاده، عدم استفاده از پل عابر توسط اهالی و تخریب سامانه های جداکننده میانی جاده جهت عبور، نواحی یاد شده را به مناطقی حادثه خیر مبدل ساخته که در خصوص رفع این خطرات اجرای دو کارکرد کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز حاشیه جاده و رعایت قوانین توسط رانندگان و عابرین اموری ضروری محسوب می شوند.

موسوی در خصوص منطقه پر خطر دلیچاهی نیز خاطرنشان کرد: دلیچاهی در یکی از مقاطع خود هنوز چهار خطه نشده و این کاستی به همراه بی توجهی رانندگان می تواند عاملی خطرساز قلمداد شود که البته در هفته های آینده و با پایان گرفتن عملیات چهار خطه شدن جاده دماوند - فیروزکوه معضل یاد شده بطور کامل مرتفع خواهد شد.

رئیس اداره راه و ترابری دماوند بیان داشت: علاوه بر این منطقه مسیری دیگر در سرازیری "اوزنه" نیز به دلیل ضعف در کنترل سرعت و عدم رعایت قوانین توسط رانندگان موجب بروز سوانح و ایجاد خسارات مالی و جانی می شود.

موانع متعدد در تعریض تقاطع غیرهمسطح بومهن

محدوه پل نمیر که به تنگه مرگ مشهور شده از جمله مناطق حادثه خیزی است که سر کلاف گم شده آن را نمی توان یافت زیرا این معبر از هر جهت دارای محدودیتهای عملیاتی و عمرانی است.

وجود صخره ای مستحکم در سمت راست، احداث پلی نسبتا قدیمی بزرگ بر فراز آن و استقرار مسیر برگشت دماوند به رودهن در کنار مسیر یاد شده را می توان در ردیف بزرگترین موانع تعریض و رساندن عرض آن به حد استاندارد برشمرد و حادثه تلخ چند ماه گذشته یعنی برخورد یک کامیونت هوو با مینی بوس دانشجویان فیروزکوهی که به مرگ هشت نفر و زخمی شدن 15 نفر دیگر انجامید از جمله سوانح دلخراش تقاطع غیرهمسطح بومهن محسوب می شود.

این مسئول، محدوه پل "نمیر" را از دیگر مناطق حادثه خیز دماوند دانست و افزود: دیگر نقطه حادثه خیز دماوند منطقه ای موسوم به تقاطع غیرهمسطح بومهن است که به پل نمیر مهرآباد رودهن معروف شده است.

وی پیرامون اقدامات اصلاحی انجام شده در این معبر گفت: این مسیر پس از اجرای عملیات تعریض توسط گاردریل تفکیک شد اما به رغم تمهیدات ایمن سازی انجام شده تعریض بیشتر این معبر نیازمند تخریب کامل پل و ساخت مجدد آن است.

سید محمد موسوی ادامه داد: در حال حاضر عرض جاده مذکور در این منطقه کمتر از حد استاندارد است که البته این باریکی توسط تابلو علائم هشدار دهنده به رانندگان در حال عبور گوشزد شده اما حضور پلیس راه قبل از مکان یاد شده را می توان از ملزومات کاهش حوادث در این مسیر برشمرد که امیدوارم به زودی محقق شود.

ورودی حادثه خیز "گیلاوند"؛ همیشه پای یک هوو در میان است

ورودی گیلاوند با تبدیل جاده برون شهری به معبری درون شهری از جمله مناطقی است که همواره می تواند آبستن وقوع حوادثی تلخ و جبران ناپذیر باشد که نمونه ای از آن در سال گذشته موجب کشته شدن چند تن از اهالی دماوند و تخریب 15 دستگاه خودروی سواری را فراهم آورد که اینبار نیز پای خودروی سنگین اغلب زردرنگ ساخت چشم بادامیهای شرق آسیا در میان بود.

در آن روزهای متشنج و پرالتهاب نظریه های مختلفی ارائه شد که در میان آنها پیشنهاداتی جالب، عجیب و کاملا احساساتی همچون بستن کامل جاده به روی خودروهای سنگین و تلاش برای پلمپ کارخانه سازنده خودروی عامل سانحه نیز به چشم می خورد اما در این تکاپو، عقایدی منطقی و کاملا اجرایی نیز وجود داشت که احداث مسیر کمربندی و گسیل ترافیک خودرویی سنگین به خارج از گیلاوند یکی از این موارد بود اما این طرح تاکنون به شکل همان طرح باقی مانده و عملیاتی اجرایی پیرامون آن دیده نمی شود.

رئیس راه و ترابری دماوند در خصوص مسیر پرخطر گیلاوند خاطرنشان کرد: ورودی گیلاوند از مسیری به طول حدود دو کیلومتر با شیبهای مختلف سه، چهار و پنج درصد تشکیل شده و سالانه 16 هزار وسیله نقلیه از آن عبور می کند که تقسیم عدد فوق در 365 روز سال و قیاس آن با تصادف رانندگی به عدد ناچیزی می انجامد اما داخل محدوده شهری بودن، عاملی برای بازتاب گسترده خبری سوانح رانندگی در این مکان است.

این مسئول بیان داشت: مسیر مذکور از ابتدای نقطه اوج گیری با نصب تابلو علائم هشدار دهنده متعدد و فراتر از آیین نامه های ایمنی کنونی به کرات در دو طرف جاده هشدار داده شده است و در این سامانه ها مواردی مانند نزدیکی به سراشیبی، محل پلیس راه، راندن با دنده سنگین، ورود به مناطق مسکونی و رعایت سرعت مختص به اینگونه نواحی تذکر داده شده است.

وی با اشاره به راهکارهای کاهش سوانح جاده ای در این منطقه عنوان کرد: برای رفع خطرات منطقه فوق تمهیداتی نظیر اجرای هزار متر روشنایی معبر تا سال آینده به انجام خواهد رسید و البته لازم به ذکر است که این کارکرد در حیطه مسئولیتی اداره راه و ترابری نیست اما منافع اجرای آن به سود مردم خواهد بود.

موسوی با ارائه دو پیشنهاد در خصوص پایان معضلات ورودی گیلاوند افزود: دو پیشنهاد پیرامون رفع خطرات ورودی گیلاوند می توان ارائه کرد، راهکار اصلی احداث کمربندی و انحراف وسائط سنگین از معبر درون شهری است که تا انتهای سال مراحل مناقصه این طرح به پایان خواهد رسید.

رئیس راه و ترابری دماوند ادامه داد: راهکار دوم تغییر مکان پلیس راه گیلاوند به محلی مناسبتر است زیرا معبر باریک مقابل این سازه با توقف اتومبیلهای مسافربر جهت ثبت ساعت و باسکول توزین بار در حال حمل باریکتر شده و خطراتی را به دنبال دارد.

اتمام فاز نخست احداث جاده کیلان - ساران تا هفته دولت سال آینده

مسیر کیلان، آبسرد و ساران یکی دیگر از جاده های خطرناک شمالشرق استان تهران محسوب می شود که بارها و بارها اعتراض مسئولان و مردم ساکن در دشت همند را به همراه داشته است.

این مسئول پیرامون جاده مذکور اظهار داشت: طرح چهار خطه شدن جاده کیلان، آبسرد و ساران در دور دوم سفرهای هیئت دولت به شهرستان دماوند مصوب شد و در حال حاضر به رغم آغاز چند ماهه اجرا، در طرح یاد شده بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دیده می شود و فاز نخست آن تا هفته دولت سال آینده با کیفیت مناسبی قابل بهره برداری خواهد بود.

فرمانده پلیس راه گیلاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مناطق خطرساز بخشی از مسیرهای شمالشرق استان تهران اظهار داشت: عمده سوانح رانندگی حوزه استحفاظی پلیس راه گیلاوند به مناطقی نظیر پل نمیر، مناطق مسکونی جابان و سربندان و بخش چهار خطه نشده تونل دلیچاهی معطوف می شود.

سروان عبیدالله هله وندی ادامه داد: البته در آینده ای بسیار نزدیک و با اتمام طرح چهار خطه شدن مسیر دماوند به فیروزکوه خطر وقوع تصادفات رخ به رخ تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

این مسئول از برخورد قاطع مامورین پلیس راه گیلاوند با متخلفان خبر داد و افزود: این جاده یکی از مسیرهای محوری کشور محسوب می شود که چهار استان را به یکدیگر متصل می سازد و پلیس راه گیلاوند به جهت تامین امنیت جانی و مالی شهروندان برخوردی قاطع و محکم با متخلفان خواهد داشت.

تغییر فرهنگ ترافیکی مردم راهکار اصلی کاهش تلفات جاده ای

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه پیرامون خطرات جاده ای کشور به خبرنگار مهر گفت: امروزه تلفات ناشی از سوانح جاده ای موضوعی پر اهمیت در محافل کارشناسی کشور محسوب می شود و تمام مسیرهای موجود باید به سمت بهبود و ساماندهی و اتومبیلهای تولیدی نیز باید به سوی استانداردهای از پیش تعیین شده ساخت خودرو حرکت کند.

شاهرخ رامین ادامه داد: بر اساس مستندات علمی موجود از تحقیقات صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته تعریض جاده های عبوری بر خلاف تصور عمومی نه تنها کاهش تلفات را به دنبال نداشته بلکه با فراهم آوردن اسباب تحریک رانندگان برای تخطی از سرعت مجاز، بروز سوانحی با خسارات بیشتر را نیز رقم زده است.

این مسئول با اشاره به لزوم استاندار خودروهای تولیدی عنوان کرد: چندی پیش محققی مشهور در علوم اس دی اچ( بررسی مولفه های اجتماعی سلامت) در بررسیهای خود دریافت که خودروها نیز به مانند مبحث تعریض جاده ها قابلیت و توانی بیش از گذشته برای رسیدن به سرعت بالا در کوتاهترین زمان ممکن را یافته اند که این اتومبیلهای نسل نو، منجر به افزایش تلفات جاده ای می شوند.

وی با نتیجه گیری از دو مبحث فوق خاطرنشان کرد: هدف از طرح این دو موضوع نادرستی نگاهی تک بعدی پیرامون مسائل فنی در تصادفات جاده ای است زیرا تنها بهبود قابلیتهای خودرو و توسعه راههای کشور نمی تواند به کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی بینجامد.

رامین با بیان اینکه تغییر در نحوه تردد مردم راهکار اصلی کاهش سوانح جاده ای است، اظهار داشت: راهکار اصلی رفع معضلات مذکور تغییر فرهنگ ترافیکی مردم در جاده های کشور است زیرا زمانی می توان شاهد کاهش تلفات رانندگی بود که مولفه هایی نظیر جاده های مناسب، اتومبیلهای ایمن و رانندگانی با فرهنگ غنی تردد، به شکلی زنجیروار اجرایی شود.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه افزایش بهای جریمه های رانندگی را عاملی کارساز جهت تغییر فرهنگ کنونی ترافیک ارزیابی کرد و افزود: چندی پیش قانونی مبنی بر افزایش تعرفه های جرایم رانندگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این قانون به رغم داشتن عواقبی منفی در نهایت منجر به سود تمامی مردم جامعه خواهد شد.

به هر روی نواحی مختلف شمالشرق استان تهران دو جاده ترانزیتی، خطرناک و منتهی به مناطق شمالی کشور را در دل خود پذیرفته است و روزانه شاهد جابجایی حجم بالایی از خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری در مسیرهای یاد شده هستیم که رسیدگی به مشکلات این مسیرهای مهم و رفع خطرات آن نیازی فرامنطقه ای و ورای خدمات شهری یا شهرستانی محسوب می شود.

شمال شرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه، دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر میباشد که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر گرفتن شمال شرق استان تهران به عنوان محل سرریز جمعیت پایتخت روز به روز در حال افزایش است.