استقبال ویژه علویان از رئیس جمهور/ درخواست شهروندان مازنی از خبرنگاران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ساری، ورود رئیس جمهور به فرودگاه دشت ناز ساری وهمچنین استقبال مردمی در مسیر استادیوم شهید متقی ساری حاشیه هایی همراه داشت .

- دانش آموز شیما رمدانی فرزند جانباز و نوه سردار سرلشکر شهید محمد حسن طوسی قائم مقام لشکر 25 کربلا با بیان خیر مقدم از دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در فرودگاه دشت ناز ساری استقبال کرد.

- در بدو ورود رئیس جمهور و در محل استقبال گروه موزیک محلی ونوشه با سورنا و نقاره به نوروزخوانی و چاوش خوانی پرداختند و گروه آیین زندگی سوادکوه که از 8 خردسال با لباس محلی تشکیل شده بود، به اجرای سرود دسته جمعی پرداخت.

- در مسیر استقبال رئیس جمهور و کاروان همراه پلاکاردهایی منقش به شعارهای "صلی علی محمد، یار ولایت آمد"، "ما با ولایت زنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم"و"مقدم رئیس جمهور را به شهر علویان گرامی می داریم"، دردست استقبال کنندگان دیده می شد .

- حضوراقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان ازمقاطع مختلف تحصیلی و با لباس های متحد الشکل رنگارنگ دراستقبال از رئیس جمهور جالب توجه بود .

- برخی از شهروندان مازندرانی که عکس های رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور را در دست داشتند با نزدیک شدن به خودروی خبرنگاران به ابراز خوش آمدگویی می پرداختند و در این اثنا برخی از آنها نیز تقاضای رساندن نامه های خود به رئیس جمهور را داشتند.

- از نکات قابل توجه در شهر ساری نصب پوسترهایی از احمدی نژاد بر پشت شیشه تاکسی های این شهرستان بود.

- پلاکاردهایی نیز در مسیر تحت عنوان" مراسم اولین سالگرد مرحوم کردان" ( وزیر کشور دولت نهم ) توجه اصحاب رسانه را به خود جلب کرده بود.