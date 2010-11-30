نارضایتی شوراهای روستایی دماوند از برخورد برخی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، موسی بهرامی عصر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق روستایی "جمع آبرود" دماوند طی سخنانی خاطرنشان کرد: در نگاهی کلی همکاری مناسبی بین مسئولان ادارات خدمات رسان شهرستان دماوند و اعضای شورای اسلامی روستایی مناطق مختلف بخش مرکزی این شهرستان وجود دارد.

این مسئول ادامه داد: اما در مواردی معدود اعضای این تشکل برخاسته از دل مردم از نحوه برخورد برخی مسئولان ادارات شهرستان دماوند گله مند هستند درحالیکه این افراد نماینده و بازگوکننده مشکلات شخصی خود نبوده و به سبب معضلات روستایی به نهادهای مذکور مراجعه می کنند.

وی ضمن مستعد خواندن مناطق روستایی جمع آبرود دماوند اظهار داشت: استان تهران در تولید 10 محصول کشاورزی رتبه های برتر کشور را به خود اختصاص داد که بخشی از این موفقیتها متعلق به دماوند و منطقه جمع آبرود است.

بهرامی کمبود منابع آب شرب و انقباضی بودن بافت روستایی را به عنوان بزرگترین معضلات بخش مرکزی دماوند دانست و افزود: در حال حاضر انقباضی دیدن طرحهای هادی روستایی و کمبود منابع آب شرب و کشاورزی را می توان به عنوان بزرگترین معضلات بخش مرکزی دماوند دانست.

بخشدار مرکزی دماوند بیان داشت: اگر امروز جوانی از مناطق روستایی جمع آبرود دماوند قصد تشکیل خانواده داشته باشند مانعی بزرگ همچون فقدان زمین جهت ساخت خانه ای مسکونی در پیش روی او قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این وجود اتباع بیگانه در میان مردم و مشکلات مختلفی که از حضور این افراد حاصل می شود را نیز می توان در ردیف دیگر معضلات مناطق روستای جمع آبرود برشمرد.

رئیس شورای بخش مرکزی دماوند نیز در ادامه این بازدید طی سخنانی خاطرنشان کرد: منطقه جمع آبرود از 13 روستا تشکیل شده که 10 روستای آن دارای شورای اسلامی، چهار روستا دارای دهیاری و دو روستا مراحل معرفی دهیاران خود را پشت سر گذاشته اند.

کمبود آب بزرگترین معضل آبرود

جعفر سیدآبادی کمبود آب را بزرگترین معضل جمع آبرود دماوند دانست و گفت: در دوره کنونی بخشداری مرکزی دماوند نزدیک 55 بازدید از مناطق مختلف روستایی جمع آبرود صورت گرفته است.

این مسئول بیان داشت: در بازدیدهای انجام گرفته مشکل کمبود آب زراعی و البته شرب به عنوان بازرترین معضل اهالی ساکن در این نواحی مطرح شده که کاستی مذکور طی تابستان گذشته و با مساعدت فرماندار پیشین دماوند، آب و فاضلاب روستایی و توسط تانکرهای حامل آب سیار مرتفع شد اما باید کارکردی اساسی برای رفع کامل این مشکل صورت پذیرد.

وی با اشاره به سردسیر بودن مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند عنوان کرد: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند در ردیف سردسیرترین مناطق استان تهران محسوب می شود اما همچنان برخی نواحی این شهرستان از فقدان سوخت سالم و کم خطری همچون گاز رنج می برند.

دهستان جمع آبرود از 13 منطقه روستایی نظیر "وادان"، "اوچونک"، "بیدک"، "لومان"، "زان"، "بولان"، "زیارت" و جمعیتی نزدیک به سه هزار و 800 نفر تشکیل شده است.