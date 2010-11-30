به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مسعود علویانصدر شامگاه دوشنبه در نخستین همایش ثبت آثار ملی با اشاره به اینکه اقدامات میراث فرهنگی فرصتی برای اتحاد ملی و انسجام اسلامی ایجاد کرده است، افزود: با بررسی آثار تاریخی ایران در مییابیم که فرهنگ ایرانی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و میراث فرصت استثنایی در ایجاد روابط عاطفی، فکری، عقیدتی و ارتباط میان ملتها با ریشههای فرهنگی مشترک مهیا کرده است.
وی ادامه داد: در سال جاری دو اثر تاریخی بازار تبریز و بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی را در حوزه غیر منقول و چند روز گذشته پنج میراث معنوی را به ثبت جهانی رساندهایم و باید در تدوین پروندههایی که میراث ما را در سطح جهان معرفی میکند روندی منطقی و جدی را متناسب با جایگاه و شان ایران اسلامی دنبال کرد.
علویان صدر ادامه داد: باید آموزش را در حوزه تخصصی سرلوحه کاری خود قرار دهیم و از طرف دیگر فرهنگسازی عمومی جهت حفاظت آثار تاریخی را ترویج دهیم.
معاون سازمان میراث فرهنگی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در گذشته شاهد اتفاقات اسفناکی در حوزه ثبت آثار ملی بودیم، ادامه داد: در این خصوص گلایههای خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کردهایم.
یکی از آثار تاریخی به حکم دادگاه تخریب شد
وی ادامه داد: در حال حاضر رویکرد قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری در ارتباط با آثار تاریخی تغییر کرده و اخیرا 35 پرونده از ثبت تاریخی خارج و حتی یکی از آثار تاریخی را به حکم دادگاه تخریب کردند.
علویان صدر ادامه داد: در پشت آثار تاریخی میراث معنوی بسیار غنی و پر افتخاری وجود دارد که باید معرفی شود که در این خصوص از سازمانهای میراث سراسر کشور تقاضا شده تا با رویکرد قویتری در این حوزه اقدام کنند.
معاون سازمان میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: ثبت آثار ملی در این همایش فرصت مناسبی برای شناخت فرهنگ ایران در سطح منطقه و کشورهای فرا منطقهای است.
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