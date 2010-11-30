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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

تعداد مشترکان برق گلستان از مرز 483 هزار مشترک گذشت

تعداد مشترکان برق گلستان از مرز 483 هزار مشترک گذشت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: تعداد مشترکان برق استان از 483 هزار مشترک گذشت.

ایوب پسرک لی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در پایان مهر ماه سال جاری و با پیوستن 9 هزار ۹۴۶ مشترک جدید به مشترکان توزیع برق استان، مجموع مشترکان برق در استان از مرز ۴۸۰ هزار مشترک گذشت.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق گلستان، از تعداد 483 هزار و 229 مشترک برق در استان گلستان، 286 هزار و ۲۲۱ مشترکان شهری است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 189 هزار ۲۳۸ مشترک را مشترکان روستایی و هفت هزار و ۷۷۰ مشترک را مشترکان مصارف سنگین تشکیل می دهند.
 
پسرک لی بیان داشت: همچنین از مجموع کل مشترکان برق در استان، 402 هزار و 18 مشترک خانگی، 19 هزار و ۸۴۵ مشترک عمومی و چهار هزار و ۸۳۸ مشترک کشاورزی است.
 
این مسئول شرکت توزیع برق گلستان افزود: هزار و ۸۸۴ مشترک صنعتی، 53 هزار و ۳۹۱ مشترک تجاری و  هزار و ۲۵۳ مشترک مصارف آزاد هستند.
کد مطلب 1201365

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