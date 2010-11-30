شهادت دانشمندان چراغ راه آیندگان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین سلطانخواه در این پیام ضمن تسلیت به ملت شهیدپرور و خانواده دکتر شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، اعلام کرد: "ملت ایران کابوس ظلمت را در هم شکسته است و این شهادتها چراغ راه آیندگان خواهد بود."

در این پیام آمده است: "یکبار دیگر دست امپریالیسم جنایتکار از آستین اذناب پلیدش بیرون آمد و با هدف به تسلیم کشاندن ملت استوار ایران یکی از فرزندان ملت را به شهادت رساند، ‌غافل از آنکه ملت ما کابوس یلدای ظلمت را در هم شکسته و همین شهادت ها است که آغاز زندگی جدید و چراغ راه هدایت آینده‌ بشریت می شود."

سلطانخواه در این پیام آورده است: "اینجانب شهادت استاد ارجمند آقای دکتر مجید شهریاری را به پیشگاه با عظمت حضرت حجت ابن الحسن (عج)، ‌رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،‌ ملت شهید پرور و خانواده گرانقدر این شهید و نیز جامعه علمی کشور تبریک و تسلیت می گویم و اطمینان دارم که پرچم برافراشته شده نهضت و جهاد مقدس علمی توسط مجاهدان و برجستگان علمی کشور سرافرازتر و سربلندتر برقرار خواهد ماند."