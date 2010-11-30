مسابقات قهرمانی والیبال دختران متوقف شد

سرپرست فنی این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: این دوره از مسابقات با حضور 9 تیم از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد که در پایان مرحله مقدماتی چهار تیم شهرداری اصفهان، برخوار، نجف آباد و ذوب آهن لنجان به نیمه نهایی راه یافتند.

فریبا بصیرت اظهار داشت: متاسفانه به دلیل مشکل سالن نتوانستیم مسابقات را به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد: هیئت والیبال استان در حال رایزنی برای در اختیار گرفتن سالن است تا ادامه بازیها را برگزار کند.

وی افزود: در صدد هستیم که در پایان هفته جاری مراحل نیمه نهایی و فینال را در روز جمعه انجام دهیم.

این عضو کمیته بانوان و رئیس کمیته آموزش هیئت والیبال استان اصفهان، تصریح کرد: ورزشگاه 17 شهریور مجموعه تختی به مسابقات دیگری اختصاص داده شده بود و ما به این دلیل نمی‌توانستیم از آن استفاده کنیم با این حال به دنبال رفع مشکل سالن هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در پایان مسابقات به تیمهای برتر کاپ، مدال و لوح اهدا خواهد شد و همچنین نفرات برتر مسابقات زیر نظر هیئت والیبال استان و مربیان مربوطه برای مسابقات قهرمان کشوری سال آینده به صورت یک تیم تمرین داده می‌شوند.