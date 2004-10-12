  1. هنر
  2. سایر
۲۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۸

شش نشريــه مجوز انتشار گرفتند

هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار شش نشريه و تغيير مدير مسئولي دو نشريه موافقت كرد .

به گزار ش خبرگزاري "مهر" روابط عمومي معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، اعلام كرد : در جلسه صبح امروز با انتشار 4 ماهنامه ، يك فصلنامه و يك دوفصلنامه موافقت شد .
جنگ افزار ،  آغاز، تندرستي  و عاطفه ماهنامه هايي هستند كه مجوز آنها صادرشد. همچنين فصلنامه " مهرداد " و دو فصلنامه  مجله علوم انساني و اجتماعي شمال نيزمجوز انتشاردريافت كردند .
بر اساس اين گزارش ، با تغيير مدير مسئولي روزنامه هاي " جهان اقتصاد " و " روزگار " نيز موافقت شد .

کد مطلب 120138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها