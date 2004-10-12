شش نشريــه مجوز انتشار گرفتند

به گزار ش خبرگزاري "مهر" روابط عمومي معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، اعلام كرد : در جلسه صبح امروز با انتشار 4 ماهنامه ، يك فصلنامه و يك دوفصلنامه موافقت شد .

جنگ افزار ، آغاز، تندرستي و عاطفه ماهنامه هايي هستند كه مجوز آنها صادرشد. همچنين فصلنامه " مهرداد " و دو فصلنامه مجله علوم انساني و اجتماعي شمال نيزمجوز انتشاردريافت كردند .

بر اساس اين گزارش ، با تغيير مدير مسئولي روزنامه هاي " جهان اقتصاد " و " روزگار " نيز موافقت شد .