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۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

گواردیولا دوست دارد زیر نظر فرگوسن کار کند

گواردیولا دوست دارد زیر نظر فرگوسن کار کند

"پپ گواردویلا" ترجیح می دهد زیر نظر سرآلکس فرگوسن در منچستریونایتد کار کند تا اینکه هدایت تیم فوتبال چلسی را بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رومن آبراموویچ از گواردیولا، سرمربی بارسلونا، به عنوان جایگزین کارلو آنچلوتی یاد کرده اما این مربی علاقمند است به کادر فنی من یونایتد بپیوندد و زیر نظر  سرآلکس فرگوسن کار کند.

قرارداد سه ساله گواردیولا در پایان این فصل از رقابت ها با بارسا به پایان خواهد رسید و یک منبع نزدیک به این مربی به "میررفوتبال" گفت که او واقعا علاقمند است در اولدترافورد زیر نظر فرگوسن کار کند.

تیم فوتبال بارسلونا بامداد امروز با هدایت گواردیولا موفق شد رئال مادرید را در "ال کلاسیکو" با پنج گل درهم بکوبد.

کد مطلب 1201384

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