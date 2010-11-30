گواردیولا دوست دارد زیر نظر فرگوسن کار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رومن آبراموویچ از گواردیولا، سرمربی بارسلونا، به عنوان جایگزین کارلو آنچلوتی یاد کرده اما این مربی علاقمند است به کادر فنی من یونایتد بپیوندد و زیر نظر سرآلکس فرگوسن کار کند.

قرارداد سه ساله گواردیولا در پایان این فصل از رقابت ها با بارسا به پایان خواهد رسید و یک منبع نزدیک به این مربی به "میررفوتبال" گفت که او واقعا علاقمند است در اولدترافورد زیر نظر فرگوسن کار کند.

تیم فوتبال بارسلونا بامداد امروز با هدایت گواردیولا موفق شد رئال مادرید را در "ال کلاسیکو" با پنج گل درهم بکوبد.