دانشمندان ایرانی توسط مدعیان حقوق بشر ترور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در اولین اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو اکو که روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد افزود: این کشورها به بهانه مقاومت در برابر تروریسم به افغانستان و عراق رفتند و عروسی جوانان افغانی را با خاک و خون یکسان کرده و پیر و جوان را عراق هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: امروز افتخار داریم که در همه عرصه‌ها در کشورمان جوانان میدان‌دار هستند و به همین دلیل تقاضا داریم که کشورهای عضو اکو تحول در جامعه جوان خود را در عرصه سیاسی و اقتصادی ترجیح دهند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرهنگ مشترک، تاریخ و میراث فرهنگی مشترک بین کشورهای عضو اکو تصریح کرد: ما باید دستهایمان را برای ایجاد تحول در جامعه جوان به هم برسانیم و همکاری‌های فرهنگی و تبادل هیئت‌های جوانان باید جزو مرام وزرا در کشورهای دوست و همسایه باشد.

رحیمی ادامه داد: اقدامات انجام شده در کشورمان تا کنون به برکت رهنمودها و راهنمایی‌های صاحبان اندیشه به دست جوانان ایران انجام شده است. در اولین روزهای پیروزی انقلاب با تدبیر ستمگران و زیاده‌خواهان جهان جنگی بر ما تحمیل شد و جوانان ما با ایثار جان خود بعد از 8 سال دفاع مقدس بر همه جهان فائق آمدند.

وی تصریح کرد: پس از جنگ سازندگیهای گسترده ای در سراسر کشور انجام شد که عمده آن به دست جوانان بود و اکنون نیز جوانان سکاندار تحولات گسترده علمی در کشور هستند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جوانان ایران در فناوری‌های مختلف در عرصه علم به ویژه جوانان بسیجی توانسته‌اند از جهت علمی کشور ما را از متوسط جهانی 11 رتبه ارتقا دهند، گفت: ایران یکی از کشورهای جوان دنیاست که پس از انقلاب جمعیت آن از 30 به 75 میلیون نفر رسید که بخش عمده‌ای از این افزایش جمعیت را جوانان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به این اینکه دولت اندیشه‌های ارزشمندی را در حوزه ازدواج، تحصیل و مسکن جوانان به عرصه عمل در‌آورده اظهار داشت: دولت مصمم است تا پایان کار خود تمامی افرادی که فاقد مسکن هستند را در سراسر کشور از جمله شهر و روستا صاحب خانه کند.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از یک میلیون واحد ساختمانی در سراسر شهرها و 700 هزار واحد ساختمانی در روستا آماده بهره برداری می‌شود، گفت: سال آینده در همین زمان تمامی افرادی که فاقد مسکن هستند در برخی از استانها صاحب خانه می‌شوند و سال بعد نیز جشن مسکن‌دار شدن همه افراد بی‌خانه به ویژه جوانان در کشور برپا می‌شود.

رحیمی با اشاره به اینکه اعتبار دولت احمدی‌نژاد در بخش وام‌های ازدواج 9 هزار میلیارد تومان نسبت به اعتبار دولت‌های قبل بیشتر بوده گفت: یکی از دغدغه‌های جوانان کشورمان مسکن و ازدواج است به طوری که مسکن علتی برای تاخیر در سن ازدواج جوانان شده است.

وی با بیان اینکه ازدواج جوانان باعث مصونیت، آرامش، متانت و تطهیر جامعه می‌شود، اظهار داشت: اگر تلاش کنیم در ابتدای سن جوانی مقدمه ازدواج جوانان فراهم شود زندگی آنها را از گناه و آلودگی پاک کرده و به مسیر پاک و منزه هدایت می‌کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که ازدواج در ابتدای سنین جوانی شیوه دوران پیامبر بوده، تصریح کرد:‌ این روش را باید کشورهای اسلامی در حکومت‌های خود جاری و ساری کنند.

رحیمی گفت: پیامبر زمانی که به جنگ حنین بود مدیریت مکه و فرماندهی لشگر اسلام را به جوانان سپرد.

وی پیشنهاد تبادل تجربه بین کشورهای عضو اکو در حوزه جوانان را مطرح کرده و افزود: هر کشوری که در حوزه جوانان اقدام اندیشمندانه‌ای را انجام داده باید به رشته تحریر درآورده و بین کشورها مبادله کنیم چرا که تضمین آینده دولت‌ها به دست با کفایت جوانان است.

وی تصریح کرد:‌ باید کتابی در بخش فرهنگی اکو در زمینه تجربیات کشورهای مختلف در حوزه جوانان جمع‌آوری و به زبان‌های کشورهای عضو اکو ترجمه و در اختیار آنها قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید گردشگری بین کشورهای عضو اکو را با تردد جوانان تحول ببخشیم، گفت: یکی از مسایل جهان امروز، برنامه قدرت‌‌های استکباری برای استحاله جوانان است که هویت آنها را دگرگون کرده و به ابزار و آلاتی که فاقد فکر و اندیشه بوده و در مسیر بیهودگی است تبدیل کند.

وی با بیان اینکه جوانان با برنامه‌های کشورهای استبدادی گرفتار بحران هویت می‌شوند و باید برای حفظ هویت آنها تلاش کنیم، افزود: استدعا دارم که همه کشورهای عضو اکو از شبیخون فرهنگی که غرب قصد دارد در جوانان ما ایجاد کند مراقبت کرده و در مقابل آن ایستادگی کنند و باید جوانان را از این مسئله هولناک نجات دهیم.