"سوالاتی" در باب اقدامات ویکی لیکس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه در مطلبی با عنوان "باز هم ویکی لیکس" می نویسد: این بار این پایگاه اینترنتی اسنادی را از وزارت امورخارجه آمریکا منتشر کرد و باز هم سوالاتی را به ناچار طرح می کنیم و آن اینکه چگونه ممکن است که این مقدار زیاد از اطلاعات به این پایگاه اینترنتی که مقرش در اروپا است یعنی جایی که همپیمان آمریکا به شمار می رود و در موضوعات امنیتی با دولت آمریکا مشترکاتی دارد و دو طرف باهم ائتلافات نظامی و سیاسی دارند، نفوذ یافته است؟

تشرین درادامه نیز به طرح پرسش های خود ادامه می دهد و می نویسد: بار دیگر ناچاریم که برخی سوالات را با صرف نظر از صحت این اسناد مطرح کنیم و آن اینکه چگونه برای یک شخص یا یک موسسه یا حتی یک کشور ممکن است که به وزارت امورخارجه کشوری بزرگ مانند آمریکا نفوذ کند و به این میزان زیاد از اسناد و مداراکی دست یابد که بسیاری از آنها همچنان درحال اجرا است؟ و چگونه این نفوذ ممکن است وقوع یافته باشد آن هم به دور از نیروهای امنیتی که برای حفظ اطلاعات سری گماشته شده اند؟

حال سوال دیگراین است که چگونه تا کنون و بعد از انتشار این همه اطلاعات این پایگاه اینترنتی درمعرض حادثه یا سرقتی قرار نگرفت و حتی علیه آن دادخواستی تنظیم نشد و این نکته جای بسی تامل دارد که چه گروهی می تواند در پس این اسناد و این پایگاه اینترنتی قرار گرفته باشد؟

تشرین درادامه می نویسد: در هرحال این اسنادی که در پایگاه ویکی لیکس منتشر شده است تنها برای اطلاع رسانی نبوده بلکه بهتر است صحت و سقم آن مورد بررسی قرار بگیرد.

از سوی دیگر این پایگاه درحال حاضر یک پایگاه مهم به شمار می رود نه به این علت که اسنادی را فاش کرده و نه به این علت که مقدار این اسناد بسیار زیاد بود و همچنین نه به این علت که منبع این اسناد دولت آمریکا بوده بلکه به این علت که این پایگاه بحث و جدل های گسترده ای را در سطح جهان برانگیخت از جمله اینکه چهره واقعی کشورهایی که ادعای آمادگی انتشار دموکراسی و آزادی را درجهان داشتند اما در مسیر آن ویرانی هایی را برجای گذاشتند مانند آنچه که در افغانستان وعراق شاهد آن هستیم، بر ملا کرد.

تشرین درپایان مخاطبان خود را دعوت می کند تا با دقت هرچه تمام تر به اطلاعات منتشره از ویکی لیکس نظر بیفکنند و با استفاده از شم، افق ودید قوی سیاسی و بدور از تصورات گذشته این موضوع را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.