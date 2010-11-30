القاب رهبران در ویکی لیکس؛ از سارکوزی "امپراطور برهنه" تا مرکل "بزدل"

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکی لیکس در ادامه اقدامات جنجال برانگیز خود با انتشار بیش از 250 هزار سند جهان سیاست را با چالشی تازه مواجه کرده است.

در بخش هایی از این اسناد علاوه بر افشاگری درباره سیاست آمریکا به عناوینی که از سوی دیپلمات های ایالات متحده به دیگر دولتمردان جهان داده می شود، اشاره شده است.

بر اساس مدارک ویکی لیکس سفیر آمریکا در پاریس درنامه ای به وزارت خارجه کشورش، سارکوزی را فردی "نازک نارنجی و دیکتاتور" معرفی کرده است. همچنین "امپراطور برهنه" یا پادشاه بدون لباس از دیگر القابی است که در این اسناد به سارکوزی داده شده است.

در این اسناد ادعا شده است که دیمیتری مدوف رئیس جمهوری روسیه تحت نفوذ ولادیمیر پوتین قرار دارد.

سیلویو برلوسکنی که واکنش تندی به این اسناد داشته و آن را مضحک توصیف کرده در این اسناد به عنوان "بلندگو" و در واقع آلت دست پوتین، فردی سست، مغرور و بی مصرف توصیف شده است. در سند دیگری برلوسکنی یک رهبر ضعیف و عیاش توصیف شده که شب ها وقت خود را صرف میهمانی های زننده می کند.

"رابرت موگابه" رئیس جمهوری زیمبابوه از سوی دیپلمات های آمریکا "پیرمرد دیوانه" خطاب شده است.

در اسناد منتشر شده با استناد به مکاتبات دیپلماتیک سفارت آمریکا "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان به عنوان فردی گریزان از خطر معرفی شده و "گیدو وستروله" وزیر خارجه این کشور هم به عنوان فردی فاقد قدرت یاد شده است.