برگزاری نمایشگاه تجربه هایی در هنر مفهومی در اراک

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مجموعه ای از آثار هشت نفر از هنرمندان فعال واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مرکزی در این نمایشگاه به مدت 20 روز از تاریخ 10 تا 30 آذر ماه در محل فرهنگسرای آیینه اراک در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه، آثاری از هنرمندان محمد ایمانی راد، فرزانه روش، علی شعبانی، محسن عظیمی پویا، محسن غلامی، احمد فرهمندیان، عباس محمدی و احسان مرادی به معرض دید قرار خواهد گرفت.

وی برگزاری ورک شاپهایی با موضوع هنر مفهومی با حضور هنرمندان و صاحب نظران کشور از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد و اظهارداشت: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در روزچهار شنبه 10 آذر ساعت 16 برگزار می شود.

