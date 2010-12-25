نبود نمایشگاه دائمی مانع حضور صنایع بزرگ در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در سفر دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان نیاز این منطقه به احداث سایت دائمی نمایشگاهی مطرح شد که در پی این پیشنهاد اختصاص 10 درصد هزینه مطالعه و تکمیل سایت نمایشگاه بین‌المللی و پروژه پایانه صادراتی استان به تصویب رسید.

نگاهی به وضعیت فعلی محل برپایی نمایشگاه ها در همدان موید آن است که در حال حاضر موقعیت جغرافیایی فعلی نمایشگاه همدان وضعیت مناسبی ندارد و در اکثر مواقع به علت استقبال مردم از نمایشگاه ها ترافیکی شدید در خیابان و میدان جنب نمایشگاه حاکم می شود به نحوی که نبود پارکینگ مناسب و قرار گرفتن نمایشگاه در کنار جاده اصلی این مشکل را دو چندان می کند.

یکی دیگر از مشکلات این نمایشگاه وسعت کم آن است واینکه نمایشگاهی که عنوان بین‌المللی را یدک می‌کشد از فراهم بودن برخی امکانات در آن محروم است به طوری که متأسفانه برخی مواقع بعضی غرفه‌ها خارج از محوطه اصلی نمایشگاه دایر می شود، سالنهای اجتماعات و کنفرانس برای اطلاع‌رسانی نمایندگی شرکتها دیده نمی‌شود، تقسیم‌بندی غرفه‌ها به علت جای کم چندان مناسب نیست و رفت و آمد در راهروهای در نظر گرفته شده با مشکلات متعدد همراه است.

اما آنچه مشهود است این است که با وجود استقبال خوب مردم از نمایشگاه های دایر شده در همدان در چند سال گذشته این مشکلات همچنان پا برجاست و در رفع آنها اقدامات اساسی صورت نگرفته است.

استقبال بی‌نظیر مردم از نمایشگاه ها حکایت از این دارد که نمایشگاه به یک نیاز اساسی برای مردم تبدیل شده و خانواده‌ها نیز بخشی از ساعات تفریح خود را به نمایشگاه اختصاص می‌دهند و حتی بخش مهمی از سبد کالاهای مورد نیاز خود را از نمایشگاه تهیه می‌کنند .

محیط برپایی نمایشگاه در خور شان همدان نیست

با این وجود و اهمیتی که نمایشگاه برای خانواده‌های همدانی پیدا کرده است مشاهده می شود که محیط برگزاری آن شایسته شهری به قدمت و تاریخ همدان نیست .

واقع شدن نمایشگاه در یکی از ورودی‌های اصلی شهر در حین برگزاری نمایشگاه‌ها مشکلاتی را برای شهروندان فراهم می‌آورد که ترافیک شدید از آن جمله است و در مواقع ضروری مشکلات بی شماری را فراهم می‌سازد به ویژه که تردد تمام ماشین‌های انتظامی و آمبولانس به سمت جاده تهران حتما باید از این نقطه صورت پذیرد .

برگزاری نمایشگاه در چنین شرایطی در کنار مواهبی که دارد دردسرهایی نیز به همراه می آورد به نحوی که در زمان برپایی هر نمایشگاهی در سایت فعلی، بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات تردد در مسیر از حضور در نمایشگاه خودداری می کنند .

نا گفته پیداست که برپایی نمایشگاه از یک سو نیاز جامعه است و باید به آن پاسخ داده شود اما از سوی امکانات و تجهیزات در همدان اجازه نمی‌دهد تا در این عرصه به نحو مطلوب خدمات‌رسانی صورت پذیرد .

استقبال بی‌نظیر مردم از نمایشگاه اخیر به خوبی اثبات کرد که بسترسازی و فرهنگ‌سازی‌های لازم در این زمینه انجام شده است و حال نوبت دست‌ اندرکاران است تا با لحاظ ‌داشتن این نکته که نمایشگاه از ملزومات زندگی شهری است و سال‌ها بسترهای لازم آن در همدان فراهم آمده است اقدام به تأسیس سایت جدید نمایشگاه کنند .

کلانشهر همدان سایت دائمی نمایشگاه ندارد

به ویژه آنکه شهر همدان که به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین مشهور شده، اکنون لقب کلان شهر را نیز به دنبال خود یدک می‌کشد و بهره مند نبودن آن از حداقل فضای ممکن برای برگزاری نمایشگاه ها این عنوان را خدشه دار می کند .

در همین راستا مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان با بیان اینکه همدان از دارابودن سایت نمایشگاهی مناسب و استاندارد محروم است، اظهار داشت: وجود سالن های تنگ نمایشگاه و سالن های غیراستاندارد بزرگترین معضلی است که تا کنون در همدان رفع نشده است و همدان با وجود بهره مندی از ظرفیتهای بالا، از داشتن نمایشگاهی در خور شأن و نام پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین محروم است .

حمید رضایاری با بیان اینکه همدان ظرفیت برگزاری نمایشگاه هایی در سطح ملی و فراملی را دارد، گفت: استان همدان به لحاظ موقعیت ویژه اش مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران است و بسیاری از صاحبان صنایع مایل به سرمایه گذاری در این منطقه هستند و از آنجا که حضور در نمایشگاهها را به عنوان پیشنیاز سرمایه گذاری امن برای خود در نظر می گیرند، نداشتن سایت دائمی مانع بزرگی برای حضور صنایع بزرگ در استان است .

حمیدرضا یاری با تأکید بر اینکه نداشتن سایت دائمی نمایشگاه حق زیادی از مردم این ناحیه را تضعیف می کند، خاطرنشان کرد: داشتن سایت دائمی کمترین خواسته مخاطبان نمایشگاه است که امید است در آینده ای نزدیک محقق شود .

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری همدان نیز با ضروری دانستن راه‌اندازی سایت دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان همدان، اظهار داشت: به طور قطع ایجاد یک نمایشگاه بزرگ و دارای ظرفیت بالا در توسعه بیش از پیش استان همدان، نقش بسزایی دارد.

سلیمان حیدری دلگرم با بیان اینکه نمایشگاه مکانی برای افزایش رقابت و زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری است، گفت: موقعیت جغرافیایی استان همدان و مرکزیت آن در غرب کشور می‌تواند در ارتقای جایگاه نمایشگاه مثمر ثمر واقع شود چرا که استان‌های مجاور همدان زمینه بازاریابی در این نمایشگاه را دارند.

جذب سرمایه گذار برای احداث سایت نمایشگاه در اولویت است

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری همدان با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای احداث هر چه سریع‌تر این نمایشگاه ادامه داد: نمایشگاه احداثی در همدان می‌تواند به عنوان مرکزیت نمایشگاه‌های منطقه غرب و حتی شمال غرب کشور به شمار آید.

وی با بیان اینکه سه عامل مکان نمایشگاه، اعتبار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی موجب ایجاد وقفه در احداث نمایشگاه شده است، افزود: در حال حاضر جانمایی نمایشگاه انجام شده و از این به بعد باید در پی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از امکانات آن بود.

حیدری دلگرم افزود: باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاران قوی بود تا علاوه بر تسریع در ساخت سایت نمایشگاه، پیشرفت استان همدان را شاهد بود.

این واقعیت مشهود است که فضای فعلی نمایشگاه بین المللی همدان جوابگوی متقاضیان حضور در نمایشگاه ها نیست و دغدغه راه‌اندازی سایت دائمی نمایشگاه همدان باید جدی گرفته شود .