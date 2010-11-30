زنگ مجلس و قانون فردا در سراسر کشور جز تهران طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی، علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز مجلس و سالروز شهادت شهید مدرس گفت: هر ساله در آذرماه مجلس برنامه های وسیعی را برای گرامیداشت این روز اجرا می کند اما امسال به دلیل تعطیلی که برای چهارشنبه از سوی دولت در نظر گرفته شده است مجلس تنها بخشی از برنامه های خود را اجرا می کند و بخش دیگری از این برنامه ها باز می ماند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های مجلس برای گرامیداشت شخصیت بزرگ شهید مدرس هر ساله انجام می شود، افزود: مدرس فردی بود که در مقابل خفقان رضاشاهی ایستاد و تلاش زیادی برای پیوند دین و سیاست کرد و به همین دلیل نیز به شهادت رسید.

افراشته در تشریح برنامه های مجلس برای گرامیداشت روز مجلس و یاد و خاطره شهید مدرس گفت: فردا زنگ مجلس و قانون در مدارس سراسر کشور به صدا در می آید.

وی ادامه داد: با هماهنگی که از سوی مجلس با وزارت آموزش و پرورش انجام شده است این وزارتخانه به تمامی سازمان های آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ کرده است که زنگ مجلس و قانون با حضور استانداران، رئیس مجمع نمایندگان و یکی از نمایندگان مجلس آن استان و رئیس سازمان آموزش و پرورش در مدارس به صدا در آید تا صدای اندیشه های شهید مدرس در مدارس طنین انداز شود.

معاون اجرایی رئیس مجلس همچنین اعزام هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس، هیئت رئیسه و نایب رئیس مجلس شهاب الدین صدر به کاشمر خبر داد تا یاد و خاطره این شهید را در شهرش گرامی دارند.

افراشته تاکید کرد: برنامه های گرامیداشت روز مجلس به دلیل تعطیلی ویژه ای که در تهران اتفاق افتاد کاهش یافت.