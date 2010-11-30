باشگاه سایپا در جشنواره رسانه و محیط زیست تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه و محیط زیست که عصر دوشنبه با حضور مهندس محمدی زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پارک پردیسان تهران برگزار شد، از باشگاه سایپا به عنوان اولین باشگاه دوستدار محیط زیست تجلیل و قدردانی و به آرش کوشا مدیرعامل این باشگاه لوح تقدیر اهدا شد.

جشنواره رسانه و محیط زیست با هدف ایجاد بسترمناسب برای بسط و گسترش فرهنگ زیست محیطی، ایجاد زمینه برای تعامل کارشناسان محیط زیست و رسانه ها، زمینه سازی برای گسترش دانش زیست محیطی در جامعه و نکوداشت یاریگران این حوزه و به وجود آوردن فضایی برای رقابت برای تولید آثار برتر برگزار شد.