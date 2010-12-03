منزلت علوم انسانی کافی و وافی نیست

چامسکی: زبان مهمترین وجه تمایز انسان و دیگر موجودات است

دکتر نوآم چامسکی بنیانگذار زبان شناسی مدرن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع که عالم علوم انسانی دارای مزایای یکسان با دانشمند علوم طبیعی در اجتماع نیست، بر این اساس چرایی انتخاب علوم انسانی از سوی شما بعنوان حوزه مطالعاتی چیست، گفت: این سؤال خیلی گسترده است و پاسخگویی بدان به راحتی ممکن و مقدور نیست. ولی به هر حال آنچه که حرفه و مطالعات و حوزه تحقیقاتی بنده به شمار می‌روند در حوزه علوم است.

وی افزود: برای بنده آنچه حائز اهمیت است علوم شناختی است. حوزه مطالعاتی بنده بیش از آنکه زیست شناسی انسانی به شمار برود علوم شناختی است.

چامسکی در مورد این موضوع که چه عواملی باعث انتخاب زبان شناسی به عنوان حوزه مطالعاتی از سوی وی بوده است، گفت: دلایل گوناگون و مختلفی در این انتخاب دخیل بوده‌اند. باید توجه داشت که زبان نقش محوری و کانونی در زندگی انسان و اعمال و رفتارهای او دارد. تفاوت اصلی و مهم میان انسان و سایر ارگانیسم‌ها و موجودات دیگر همین زبان است. در واقع آنچه باعث تمایز اصلی میان انسان و سایر جانداران و موجودات می‌شود زبان است.



گیلپین: حوزه‌های معرفتی نسبت به یکدیگر برتری و رجحان ندارند



دکتر رابرت گیلپین بنیانگذار مکتب واقعگرایی ساختاری هژمونیک و استاد دانشگاه پرینستون در اینباره به مهر گفت: در واقع در سنت دانشگاهی و آکادمیک امریکا و برخی کشورهای غربی مطالعات دانشگاهی و آکادمیک به سه حوزه و دسته تقسیم بندی می‌شوند.

وی تأکید کرد: دسته و طبقه اول علوم طبیعی هستند. شاخه‌ها و حوزه‌هایی چون فیزیک و زیست شناسی در این دسته جای می‌گیرند. دسته دیگر علوم انسانی است و مشتمل بر شاخه‌های مطالعاتی زبان، تاریخ و هنر است. دسته سوم علوم، علوم اجتماعی نام دارد که مشتمل بر اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی است.

وی تصریح کرد: این شاخه‌ها و حوزه‌های مطالعاتی با یکدیگر همپوشانی نیز دارند و به صورت مجزا نیستند. برای مثال میان اندیشمندان و دانشمندان در مورد اینکه که موضوعی به کدام دسته تعلق دارد اختلاف نظر وجود دارد.

مؤلف "اقتصاد سیاسی روابط بین‌الملل" افزود: بنده با شما در مورد این موضوع که علوم اجتماعی جایگاه بهتری در مقایسه به علوم انسانی دارد هم عقیده نیستم. به طور کلی چگونه می‌توان تعیین کرد که حوزه‌ای مطالعاتی در مقایسه به حوزه‌ای دیگر برتری و مزیت دارد! برای مثال آیا می‌توان گفت که آینشتاین نسبت به شکسپیر برتری دارد. به نظر بنده آینشتاین به لحاظ اهمیت در دنیای کنونی در همان جایگاهی قرار دارد که شکسپیر به آن متعلق است.



آلن وود: فلسفه برای مواجهه صادقانه با جهان ضروری است



دکتر آلن وود عضو آکادمی هنر و علوم امریکا و استاد فلسفه دانشگاه استنفورد در این خصوص معتقد است: سرمایه گذاری در علوم طبیعی در مقایسه با علوم انسانی بهتر و بیشتر است. این علوم (علوم طبیعی) در بیشتر جاها و مکانها از پرستیژ و اعتبار اجتماعی بیشتری برخوردارند. بخشی از این موضوع قابل قبول و مورد پذیرش است. حداقل برای شاخه‌ها و حوزه‌هایی از علوم انسانی که سنت قوی مطالعاتی و روش شناختی ندارند می‌توان این موضوع را پذیرفت.

وی تصریح کرد: تصور بنده این است که در سنت فکری غرب حداقل فلسفه، تاریخ و مطالعات کلاسیک (مطالعه ادبیات، تاریخ و فرهنگ یونان و روم) در مقایسه با مطالعات ادبی ارزش و احترام بیشتری دارند.



مؤلف کتاب "اندیشه اخلاقی کانت" یادآور شد: فیلسوفانی که حوزه‌های مطالعاتی آنها منطق، فلسفه ریاضیات و یا فلسفه علوم طبیعی است به حوزه علوم طبیعی نزدیکتر هستند. اما موضوعی که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که متد و شیوه فلسفه تحلیلی بیش از آنکه فلسفه را به شیوه و روح علوم انسانی نزدیک سازد به شیوه و روح علوم طبیعی نزدیک می‌سازد.

مؤلف "الهیات عقلانی کانت" در ادامه تصریح کرد: فلسفه پرسشهای بنیادین درباره همه علوم و معارف می‌پرسد. همچنین فلسفه درباره رویه‌ها و همه ابعاد زندگی انسانی پرسشهای بنیادین و اساسی مطرح می‌کند. این پرسشها در حوزه‌های دین، علوم، نهادهای سیاسی و فرهنگ چالشهای جدی را ایجاد کرده‌اند. فلسفه به این معنا، دانشی برانداز به شمار می‌رود. ولی این دانش برای پیشرفت بشر ضروری است. از سوی دیگر فلسفه برای یکپارچگی فکری میان علوم مختلف لازم و ضروری است.



مؤلف "دین اخلاقی کانت" یادآور شد: فلسفه تلاش برای مواجهه صادقانه با شرایط زندگی است. اما کشش و وسوسه‌ای قوی در ذات بشر برای گریز و فرار از این شرایط وجود دارد. به طوریکه بشر خود را در این زمینه فریب می‌دهد. مانند آنچه در ایدئولوژی‌های اجتماعی رخ می‌دهد.



میلر: علوم انسانی منزلت و جایگاه علوم طبیعی را ندارند



دکتر دیل میلر رئیس دانشکده فلسفه و مطالعات دینی دانشگاه اولد دومینیون امریکا در اینباره به مهر گفت: علوم انسانی جایگاه و موقعیتی که علوم طبیعی دارند را دارا نیست. نکته دیگری که باید توجه داشت این است که پیشرفت در علوم انسانی به کندی پیش رفته است. علت این امر این است که عدم توافق و اجماع در این حوزه مشاهده می‌شود.

مؤلف "فلسفه جان استوارت میل" تأکید کرد: عدم اجماع و توافق در این حوزه عمیق است. این اختلافات تا سطوح بنیادی روش شناختی نیز سرایت می‌کند. به طور کلی از آنجایی که اختلافات مطرح در علوم انسانی با آزمایش و مشاهده کردن قابل رفع نیستند از اینرو کماکان وجود دارند و نمی‌توان به توافق جامعی درباره آنها رسید.

وی افزود: بشر امروز منتظر جوابگویی علوم انسانی به برخی پرسسشهایش است. پرسشهایی درباره وجود خدا و باورها از جمله موضوعاتی هستند که بشر امروز با آن مواجه است.



کریسپ: منزلت علوم انسانی کافی و وافی نیست



دکتر راجر کریسپ استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد نیز معتقد است: این موضوع که گاهی اوقات علوم انسانی در مقایسه با علوم طبیعی مفید انگاشته نمی‌شود درست است.

وی تصریح کرد: از اینرو برخی کشورها درصدد اولویت دادن به علوم انسانی نیستند. در این کشورها اولویت به علومی داده می‌شود که ابزاری برای رسیدن به هدف هستند. اما این علوم در مورد اینکه اهداف ما چه باشند حرفی برای گفتن ندارند. بعبارت دیگر علوم طبیعی در مورد چیستی اهداف انسان صحبت نمی‌کنند.

مؤلف "دیدگاه هیوم درباره فضیلت" در ادامه گفت: در حال حاضر علومی مرتبط با زندگی و زیست انسان در کانون توجه قرار گرفته‌اند. برای نمونه می‌توان به علوم شناختی اشاره کرد. این علوم به امکان ارتقای ماهیت بشر می‌پردازند. برای نمونه در این علوم امکان افزایش و ارتقای ماهیت بشر بر اساس ظرفیتهای شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد افزود: برای هر فرهنگی که به دنبال پاسخی برای این پرسشها است لازم و ضروری است که درکی از خود که از طریق علوم انسانی ایجاد می‌شود داشته باشد. علومی چون ادبیات، تاریخ، هنر، الهیات، فلسفه و غیره علومی هستند که برای این خود باوری لازم و ضروری هستند و سازنده آن به شمار می‌روند.



دال می یر: علوم انسانی برای معنابخشی به زندگی انسانها ضروری هستند



دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا در اینباره تصریح کرد: بنده برای علوم طبیعی احترام قائل هستم. به هر حال باید توجه داشت که علوم طبیعی در مورد چیزهای واقعی و موجود در هستی اظهار نظر نمی‌کنند. این علوم در مورد ماهیت و چیستی واقعیتها و حقایق موجود در جهان چیزی به ما نمی‌گویند.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" افزود: علوم طبیعی در مورد واقعیتها و حقایق زندگی انسان و نوع بشر چیزی را در اختیار نمی‌نهند. برای دریافت و درک معنای زندگی، انسان باید به علوم انسانی متوسل شد. علوم انسانی اعم از فلسفه، تاریخ و دین برای معنا بخشیدن به زندگی انسانها لازم و ضروری هستند.



تکیم: علوم انسانی ارتباط نزدیکی با علوم اجتماعی دارد



دکتر لیاقت تکیم استاد اسلام‌شناسی دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا نیز به مهر گفت: رشته و حوزه مطالعاتی علوم انسانی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با حوزه و رشته مطالعاتی علوم اجتماعی دارد. در واقع علوم انسانی به مطالعه در ساحات مختلف وجود انسانی از جمله از منظر دینی، اجتماعی، انسان شناختی، اقتصادی و غیره می‌پردازد. بر این اساس مطالعه علوم انسانی علاوه بر اینکه ما را قادر می‌سازد تا به مطالعه ابعاد روحی و روانی انسان بپردازیم بلکه به بررسی چرایی علمکرد و انتخاب راهها و شیوه‌های بدیل می‌پردازد.

وی در مورد علل انتخاب حوزه مطالعاتی علوم انسانی (مطالعات اسلامی) یادآور شد: مطالعه ادیان باعث می‌شود علل انتخاب دینی خاص از سوی مردم را مورد بررسی قرار دهم. این مطالعه از سوی دیگر بنده را قادر می‌سازد به نقش و عملکرد دین در زندگی مردم نیز بپردازم.

مؤلف "شیعیان در آمریکا" در ادامه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات جالب توجه در مطالعه ادیان بررسی مناسک و شعائر دینی است. مناسک و شعائر دینی سمبل و نمودی از واقعیتها و حقایقی هستند که فهم و درک آن در مطالعات دینی حائز اهمیت است.



ریمان: فلسفه تلاشی برای طرح پرسشهای بنیادین است



دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن نیز به مهر گفت: به نظر می‌رسد که علوم انسانی دربردارنده شیوه‌ها و متدهایی است که مناسب با موضوعات این حوزه مطالعاتی است. به عبارت دیگر روش و شیوه علوم انسانی با موضوعات آن در تناسب است. در حالی که علوم طبیعی مهم هستند ولی علوم انسانی به پرسشهایی می‌پردازد که در حیطه بررسی علوم طبیعی نیستند. پرسش در مورد ماهیت فرهنگ و موضوعات و مسائل ارزشی موضوعاتی هستند که به لحاظ درجه اهمیت از موضوعاتی که علوم طبیعی مورد بررسی قرار می‌دهد کم اهمیت تر نیستند.

مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" در مورد چرایی انتخاب علوم انسانی (فلسفه) به عنوان حوزه مطالعاتی تأکید کرد: انتخاب فلسفه به عنوان یک رشته مطالعاتی و حوزه تحقیقاتی از سوی بنده بدین جهت بود که این حوزه به پرسشهای موجود در ذهن من بیشتر پاسخ می‌داد. فلسفه همیشه تلاش می‌کند براساس گسترده‌ترین چشم انداز ممکن و موجود سؤال طرح کند. برای مثال ماهیت واقعیت، ماهیت و چیستی هستی، چیستی معرفت و دانش و ماهیت فضیلت و خیر از جمله موضوعاتی هستند که فلسفه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.



گلسپی: میراث دینی و سنت فلسفی راهنمای انسان امروز هستند



دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک در اینباره به مهر اظهار داشت: فرانسیس بیکن در اوایل قرن هفدهم میلادی می‌گفت که دانش قدرت است و ناپلئون بناپارت نیز در اوایل قرن نوزدهم میلادی تأکید کرد که سیاست تقدیر و سرنوشت است. در این دو مثال دیده می‌شود که مفاهیمی که هر دو نفر مورد اشاره قرار می‌دهند از علوم انسانی اقتباس شده‌اند و ریشه در علوم انسانی دارند. در واقع اتکای مفاهیم آنها بر روی مطالعات علوم انسانی است.

مؤلف "ریشه‌های الهیاتی مدرنیته" در مورد انگیزه‌ها خود برای مطالعه علوم انسانی (فلسفه و سیاست) تصریح کرد: علوم انسانی دربرگیرنده موضوعات مختلف و گوناگونی است. اما آنچه باعث شد بنده به سمت علوم انسانی سوق پیدا کنم این بود که علوم انسانی وسیله‌ای بود برای درک ایده‌هایی اصلی و مبنایی که پیش از این به عنوان راهنمای عمل، عمل می‌کرد.

وی تصریح کرد: همچنین علوم انسانی وسیله‌ای برای درک و فهم ایده‌های پایه‌ای است که این ایده‌ها راهنمای علوم، زندگی سیاسی و تعاملات اجتماعی هستند. می‌توان از این حوزه‌ها به حوزه‌های اصلی و مهم زندگی انسان و فعالیت بشر یاد کرد و نام برد. به نظر بنده این ایده‌های پایه و مبنایی از میراث دینی، سنت فلسفی، هنر و ادبیات اخذ و اقتباس می‌شوند و تجربه ما از جهان را شکل می‌دهند.



پاگ: پاسخگویی به معضلات اخلاقی مهمترین وظیفه علوم انسانی است



دکتر توماس پاگ فیلسوف سیاسی و اخلاق معاصر و مدیر برنامه عدالت جهانی نیز معتقد است: مهمترین مسئله‌ای که علوم انسانی باید با آن مواجه شود و بدان پاسخ دهند مشکلات و معضلات اخلاقی هستند. تغییرات آب و هوایی و حفظ کره زمین از این خطرات از مسائل اخلاقی مهم دنیای معاصر هستند که علوم انسانی باید بدانها پاسخ دهند. چگونگی پایان دادن به مناقشات و جنگها نیز از جمله پرسشهای اخلاقی انسان معاصر است که نیاز به پاسخ دادن بدان از سوی علوم انسانی وجود دارد.

وی گفت: راه حل و جواب این پرسشها مستلزم توافق بر روی اصول مشترکی است تا از طریق اختصاص بودجه و منابع بتوان بر این مشکلات جهانی فائق آمد.

مؤلف "سیاست مطابق معمول" تأکید کرد: تدوین و فرموله کردن چنین اصولی از وظایف علوم انسانی به شمار می‌رود و نه علوم طبیعی. به عبارت دیگر حل مشکلات اخلاقی جهانی وظیفه علوم انسانی است و نه علوم طبیعی و اساساً علوم طبیعی کارآمدی چندانی برای حل چنین مسائلی ندارند.



اندرسون: علوم انسانی تلاشی برای تبیین پدیده‌های انسانی است



دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه با این ایده موافق هستید که عالم علوم انسانی دارای مزایای یکسان با دانشمند علوم طبیعی در اجتماع نیست، گفت: بنده مطالعاتم را از اقتصاد شروع کردم. به نظر می رسد علم اقتصاد درصدد ارائه توضیح قانع کننده‌ای از عملکرد اقتصاد است. این علم گستره این توضیح را تا اقدام و عملکرد افراد در خارج از حوزه بازار نیز گسترش می‌دهد. هر اندازه که بنیانهای علم اقتصاد را بیشتر مطالعه کردم متوجه ابهام هایی در آن شدم و دریافتم که بنیانهای این علم و مفاهیم اصلی و بنیادی این علم از جمله "ترجیح" و "عقلانیت" دارای ابهام مفهومی هستند.



اندرسون افزود: علوم انسانی تمام شیوه‌ها و متدهایی را بر اساس آنکه ما می‌توانیم انسان باشیم مورد بررسی قرار می‌دهد. علوم اجتماعی نیز همین کار را انجام می‌دهند ولی این علم محدود به چارچوبی است که دغدغه‌ها و علایق آن موضوعاتی چون تعمیم بخشی، کمی سازی و تکرار یافته‌ها و داده‌ها است.

اندرسون تأکید کرد: تمام این دغدغه‌ها و علایق مهم هستند ولی منجر به فهم معنا و چیستی ماهیت ایده‌ها و کنشهای انسانی نمی‌شوند. چرا که بررسی این معنا و ماهیت مستلزم بررسی کیفیات بیشتری است که از توان این علوم خارج است.

فیلسوف اخلاق معاصر یادآور شد: مهمترین وظیفه و رسالت علوم انسانی خود ادراکی است. علوم انسانی و عالمان علوم انسانی درصدد فهم و تبیین پدیده هایی هستند که منشأ انسانی دارند و توسط بشر به وجود آمده‌اند. چنین تفسیر و تبیینی می‌تواند نظام مند و با استفاده از ابزارهای رسمی باشد.